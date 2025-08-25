Norsemont gibt den Abschluss der 3. Tranche der Privatplatzierung unter der Leitung von Crescat Capital und Equity Management Associates bekannt

Vancouver, British Columbia, 25. August 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) („NOM“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Crescat Capital diese strategische Runde leitete und dass das Unternehmen im Anschluss an die Pressemeldung vom 1. August 2025 die dritte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, die aus 1.985.834 Einheiten des Unternehmens zu 0,60 CAD pro Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 1.191.500,40 CAD entspricht (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum (die „Warrants“). Bis heute hat das Unternehmen im Rahmen der drei Tranchen des Angebots einen Bruttoerlös von insgesamt 5.479.199,40 $ erzielt.

Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots mindestens 1,25 CAD pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Ablaufdatums der Warrants bekanntgegeben wird), und in diesem Fall verfallen die Warrants am zehnten (10.) Geschäftstag nach dem Datum dieser Mitteilung. Für kanadische Anleger gilt eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe der Einheiten. Für US-Anleger gelten zusätzlich Haltefristen gemäß den geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und dem „Blue Sky“-Recht.

Der Erlös aus dem Angebot soll für Phase-3-Bohrprogramme, darunter 600 m tiefe Kernbohrlöcher (DDH) in der Kupfer-Porphyr-Zone, 300 m tiefe Bohrlöcher in hochgradigen Goldzonen und flache Bohrlöcher in der Oxid-/auslaugbaren Goldzone, sowie metallurgische Arbeiten und als allgemeines Working Capital verwendet werden, um das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden Chiles voranzutreiben.

Die Angebote unterliegen der Einhaltung der CSE-Richtlinien.

„Der Abschluss von über 5,4 Millionen $ sowie die strategische Unterstützung durch Crescat Capital, Larry Lepard und Rob McEwen stellt eine starke Bestätigung unserer Vision und des Potenzials des Projekts Choquelimpie dar. Ihre Unterstützung versetzt Norsemont in die Lage, Bohrungen, Metallurgie und Ingenieurwesen voranzutreiben und erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder freizusetzen“, erklärte Marc Levy, CEO von Norsemont.