CEWE Stiftung startet Aktienrückkauf: Jetzt profitieren!
CEWE initiiert ein Aktienrückkaufprogramm, das bis zu 250.000 Aktien im Wert von 20 Millionen Euro umfasst, was 3,3 % des Grundkapitals entspricht.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE Stiftung & Co. KGaA plant einen Aktienrückkauf von bis zu 250.000 eigenen Aktien.
- Der Rückkauf erfolgt im Zeitraum vom 26. August 2025 bis zum 17. April 2026.
- Das Gesamtvolumen des Rückkaufs beträgt bis zu 20 Millionen Euro.
- Dies entspricht etwa 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.
- Der Rückkauf basiert auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022.
- Die erworbenen Aktien sollen für die in der Ermächtigung festgelegten Zwecke verwendet werden.
Der nächste wichtige Termin, Montega Konferenz HIT, bei CEWE Stiftung ist am 27.08.2025.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,70EUR das entspricht einem Minus von -0,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.222,68PKT (+0,16 %).
-0,53 %
-3,31 %
-6,02 %
-6,96 %
-9,83 %
+12,50 %
-5,26 %
+112,09 %
+7.311,49 %
ISIN:DE0005403901WKN:540390
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte