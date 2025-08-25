    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEWE Stiftung startet Aktienrückkauf: Jetzt profitieren!

    CEWE initiiert ein Aktienrückkaufprogramm, das bis zu 250.000 Aktien im Wert von 20 Millionen Euro umfasst, was 3,3 % des Grundkapitals entspricht.

    CEWE Stiftung startet Aktienrückkauf: Jetzt profitieren!
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • CEWE Stiftung & Co. KGaA plant einen Aktienrückkauf von bis zu 250.000 eigenen Aktien.
    • Der Rückkauf erfolgt im Zeitraum vom 26. August 2025 bis zum 17. April 2026.
    • Das Gesamtvolumen des Rückkaufs beträgt bis zu 20 Millionen Euro.
    • Dies entspricht etwa 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.
    • Der Rückkauf basiert auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022.
    • Die erworbenen Aktien sollen für die in der Ermächtigung festgelegten Zwecke verwendet werden.

    Der nächste wichtige Termin, Montega Konferenz HIT, bei CEWE Stiftung ist am 27.08.2025.

    Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,70EUR das entspricht einem Minus von -0,32 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.222,68PKT (+0,16 %).


    CEWE Stiftung

    -0,53 %
    -3,31 %
    -6,02 %
    -6,96 %
    -9,83 %
    +12,50 %
    -5,26 %
    +112,09 %
    +7.311,49 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEWE Stiftung startet Aktienrückkauf: Jetzt profitieren! CEWE initiiert ein Aktienrückkaufprogramm, das bis zu 250.000 Aktien im Wert von 20 Millionen Euro umfasst, was 3,3 % des Grundkapitals entspricht.