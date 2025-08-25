Temu-Mutter überzeugt Anleger mit Umsatzplus: Aktie legt spürbar zu

Die Temu-Mutter PDD Holdings hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erlöse auf umgerechnet rund 14,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von rund 14,33 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde das Wachstum vor allem von höheren Erlösen aus Online-Marketing und Transaktionsdiensten.

Die Kosten für Logistik, Serverkapazitäten, Zahlungsabwicklung sowie Vertrieb und Marketing stiegen spürbar an. Diese Belastungen drückten auf die Profitabilität: Der operative Gewinn sank um 21 Prozent auf rund 3,6 Milliarden US-Dollar. Auch das bereinigte Betriebsergebnis verringerte sich um 21 Prozent auf rund 3,87 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je American Depositary Share lag bereinigt bei 3,08 US-Dollar. Das entsprach zwar einem Rückgang von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, übertraf aber klar die erwarteten 2,17 US-Dollar.

Fokus auf langfristige Stabilität

Vorsitzender und Co-Geschäftsführer Lei Chen erklärte, die Gruppe habe gezielt in Programme zur Unterstützung von Händlern investiert. "Wir bleiben unserem Engagement für die Förderung der Vitalität des Ökosystems treu und legen dabei mehr Wert auf langfristige Auswirkungen als auf kurzfristige Ergebnisse", sagte Chen.

"Im zweiten Quartal haben wir erhebliche Ressourcen in die Einführung einer umfassenden Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Händler investiert", so Jiazhen Zhao, Executive Director und Co-Chief Executive. "Wir freuen uns über die sich bietenden Chancen, da wir uns intensiv auf die Steigerung der Effizienz für die Händler konzentrieren."

Finanzvorständin Jun Liu wies auf den intensiven Wettbewerb hin: "Das Umsatzwachstum hat sich in diesem Quartal angesichts des intensiven Wettbewerbs weiter abgeschwächt. Da wir uns weiterhin auf die langfristige Wertschöpfung konzentrieren, könnten die anhaltenden Investitionen die kurzfristige Rentabilität weiterhin belasten."

Herausforderungen für PDD

In China betreibt der Konzern die Plattform Pinduoduo und international die Discount-App Temu. Während das Inlandsgeschäft unter der schwachen Konsumnachfrage leidet, sieht sich Temu mit neuen Hürden konfrontiert. Wie Investor Business Daily berichtet, endet in den Vereinigten Staaten diese Woche die sogenannte De-minimis-Zollbefreiung für Kleinimporte. Damit werden künftig alle eingehenden Pakete – auch aus China und Hongkong – mit Zöllen belegt.

PDD-Aktie tiefer, Alibaba legt zu

An der Börse reagierten die Anleger zurückhaltend. Die ADR-Papiere von PDD lagen im NASDAQ-Handel am Montag zeitweise bei 133,09 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 4,7 Prozent. Konkurrent Alibaba legte ebenfalls zu: Die ADRs des chinesischen E-Commerce-Riesen stiegen zwischenzeitlich in der ersten Handelsstunde an der New York Stock Exchange um 1,94 Prozent auf 125,33 US-Dollar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion