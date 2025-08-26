Steht die Nvidia-Aktie unmittelbar vor einer neuen Rallye?

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia sorgt die Investmentbank Stifel für frischen Rückenwind: Analyst Ruben Roy erhöhte das Kursziel für den Chiphersteller von 202 auf 212 US-Dollar und bekräftigte seine Kaufempfehlung ("Overweight").

Roy verwies in seiner Analyse auf die "beschleunigte, breit gefächerte Nachfrage" nach Nvidias neuer GB300-Plattform, die als entscheidender Wachstumstreiber gesehen wird. Laut Stifel deuteten Gespräche mit Zulieferern darauf hin, dass die Bestellungen für die GB300-Serie bis Jahresende kräftig anziehen dürften – zusätzlich zur nach wie vor robusten Nachfrage nach der Vorgängerplattform GB200.

"Wir erwarten einen leichten Gewinnschlag gegenüber dem Konsens im zweiten Quartal", schrieb Roy. Gründe seien unter anderem eine vorsichtige Prognosepolitik des Konzerns, anhaltend hohe Investitionsausgaben der großen Cloud-Provider (CSPs), ein zunehmend entschärftes China-Risiko mit möglichen Absatzchancen sowie solide Produktverkäufe bei überschaubaren Lieferkettenproblemen.

Milliardenmarkt für KI-Infrastruktur

Auch langfristig sieht Stifel Nvidia klar auf Wachstumskurs. Roy erwartet bis Ende 2025 ein adressierbares Marktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar, mit Perspektiven auf bis zu eine Billion US-Dollar in den Folgejahren. Trotz der starken Kursrallye von 33 Prozent seit Jahresbeginn seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiv bewertet.

"Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Nvidias Führungsposition in der KI-Infrastruktur unangefochten bleibt", so Roy. Die Spezifikationen der GB300-Serie böten rund 50 Prozent höhere FP4-Leistung und setzten damit erneut Maßstäbe, während die Anforderungen an KI-Inferenz und -Reasoning weiter zunähmen.

Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 58 von 65 Analysten die Aktie zum Kauf oder als "Strong Buy". Angesichts des bisherigen Kursanstiegs in diesem Jahr und der bullishen Analystenstimmen gilt Nvidia weiterhin als einer der meistbeachteten Titel am Markt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



