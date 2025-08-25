US-Handelspolitik
Trumps Zölle könnten langfristige Vorteile für die USA bringen
Der freie Handel des 20. Jahrhunderts ist passé – zumindest unter der Trump-Administration. "Gesteuerter Handel" ist angesagt – und das könnte für die USA gar nicht so schlecht sein.
- Freier Handel unter Trump durch "gesteuerten Handel" ersetzt.
- Rückholung von Fertigung könnte US-Wirtschaft stärken.
- Zölle könnten auch unter zukünftigen Präsidenten bleiben.
Dieses Argument vertritt Gad Levanon, Chefökonom des US-Arbeitsmarktforschers Burning Glass, in einem aktuellen LinkedIn-Artikel mit dem Titel: "Rethinking Tariffs: A Contrarian Case" ("Zölle neu denken: Ein konträres Szenario").
Levanon sagte, er habe "selten eine so einseitige öffentliche Debatte" über Wirtschaftspolitik gesehen wie über Trumps Handelsagenda. Liberale wollten, dass er scheitere, so Levanon, und altmodische Konservative verabscheuten Zölle.
"Fast niemand bewertet die Strategie nach ihren eigenen Verdiensten", argumentierte Levanon, ehemaliger Ökonom beim renommierten Conference Board.
Levanon – keineswegs ein Befürworter von Trumps Strategie – versuchte genau das: Die Politik sachlich zu beurteilen. Und nicht nur, dass all die Untergangsszenarien bisher nicht eingetreten seien, sagt er, es könnte sogar einige erhebliche Vorteile geben.
Sein Kernargument lautet: Die USA brauchen mehr Fertigung, insbesondere da die Welt in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz eintritt. Robotertechnologie wird die Welt verändern und ein Teil des Alltags werden.
Trump nutze die Hebelwirkung der riesigen US-Wirtschaft, um mehr Fertigung und Investitionen zurück ins Land zu holen, so Levanon, ähnlich wie China es seit langem praktiziert.
Die meisten Länder müssten mitspielen, sonst riskierten sie den Zugang zum größten globalen Markt. Deshalb habe es bislang nur wenig Vergeltungsmaßnahmen gegeben, trotz weit verbreiteter Warnungen.
"Die USA sind kein guter globaler Bürger", sagte Levanon in einem Interview gegenüber MarketWatch. "Wir schikanieren gewissermaßen andere Länder."
Doch wenn Trump erfolgreich ist, könnte die USA laut Levanon eine Wiederbelebung der Fertigung erleben, die langfristig breite Vorteile für die Wirtschaft bringt.
Wie wahrscheinlich ist das?
Levanon wettet nicht darauf und räumt ein, dass Trumps Vorstoß scheitern könnte. Aber: "Es könnte potenziell positive Aspekte geben", meint er.
Selbst wenn der nächste US-Präsident ein Demokrat werde, so glaubt Levanon, dass einige von Trumps Gesetzen fortbestehen wird.
Er weist darauf hin, dass die Rückholung von Fertigung ein populäres politisches Ziel sei. Außerdem könnte es für eine demokratische Regierung schwierig sein, auf die Einnahmen aus den Zöllen vollständig zu verzichten.
Biden habe während seiner ersten Amtszeit die meisten der Zölle auf China beibehalten, die Trump eingeführt hatte – obwohl Biden im Wahlkampf 2020 scharf gegen diese Zölle war.
"Es wird attraktiv sein, einige oder alle Zölle beizubehalten", so Levanon.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion