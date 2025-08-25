Börsenstart USA - 25.08. - US Tech 100 schwach -0,21 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 45.516,86 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Nike (B) +1,56 %, Walmart +0,51 %, Goldman Sachs Group +0,39 %, Apple +0,35 %, Cisco Systems +0,25 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,67 %, Sherwin-Williams -1,01 %, The Home Depot -0,80 %, 3M -0,73 %, Amgen -0,60 %

Der US Tech 100 steht bei 23.443,64 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,53 %, Constellation Energy +1,89 %, Netflix +1,70 %, KLA Corporation +1,35 %, Axon Enterprise +1,16 %

Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -7,92 %, Palantir -4,20 %, Dexcom -4,17 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,95 %, Advanced Micro Devices -2,86 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.456,30 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Marketaxess Holding +2,11 %, Howmet Aerospace +2,09 %, Constellation Energy +1,89 %, Vistra +1,79 %, Dexcom -4,17 %

Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -7,92 %, Eversource Energy -7,05 %, Palantir -4,20 %, Lyondellbasell Industries -4,17 %