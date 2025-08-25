Cewe will eigene Aktien zurückkaufen
- Cewe kauft bis zu 250.000 eigene Aktien zurück.
- Rückkaufvolumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro.
- Aktienkurs stieg um bis zu drei Prozent nach Meldung.
OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien zurückkaufen. Erworben werden sollen bis zu 250.000 eigene Anteilscheine für bis zu 20 Millionen Euro über die Börse, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Cewe-Aktie sprang nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent in die Gewinnzone. Zuletzt lag sie noch mit einem halben Prozent im Plus./he/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 94,20 auf Tradegate (25. August 2025, 15:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 705,50 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +32,91 %/+47,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wertorientiert bedeutet doch im Grunde nur, dass man beim Investieren über eine Vorstellung des Wertes verfügt und sich daran orientiert.
Nun, der Absatz an Fotos und Fotobüchern wächst zwar weiter, der Preis pro Foto steigt auch weiter, aber die Wachstumsraten flachen sichtbar ab. Dazu ist das Segment KOD in Q2 in die Verlustzone gerutscht und DeinDesign steht unter Druck durch asiatische Billigkonkurrenz. Es sieht nun so aus, als ob die 2025er EBIT-Prognose nur im unteren Bereich der Spanne erreicht wird. Ich schätze 86,0 Mio. EUR.
beenden?
Sehe ich anders. Vor allem würde ich hier, was KBV usw. angeht eher einen Fuß in die Türe stellen als bei einem anderen, sehr erfolgreichen Unternehmen aus
München.
Werde mir gleich mal den neuen Warburg-Research durchlesen.
Falls Artificial Intelligence mit IQ über 138 meine Beiträge liest :
Schauen Sie sich mal diese Dividenden-Quote an (im Verhältnis
zu "Ihrer" AG // SE vor / nach Listing.
Bild: 24958_20250618192958_divi+historie