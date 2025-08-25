    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe kauft bis zu 250.000 eigene Aktien zurück.
    • Rückkaufvolumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro.
    • Aktienkurs stieg um bis zu drei Prozent nach Meldung.
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien zurückkaufen. Erworben werden sollen bis zu 250.000 eigene Anteilscheine für bis zu 20 Millionen Euro über die Börse, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Cewe-Aktie sprang nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent in die Gewinnzone. Zuletzt lag sie noch mit einem halben Prozent im Plus./he/stw

    CEWE Stiftung

    +0,11 %
    -3,31 %
    -6,02 %
    -6,96 %
    -9,83 %
    +12,50 %
    -5,26 %
    +112,09 %
    +7.358,69 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 94,20 auf Tradegate (25. August 2025, 15:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 705,50 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +32,91 %/+47,68 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
