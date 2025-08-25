    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Development Corporation AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Development Corporation
    DAX, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Aehr Test Systems +32,17 % Elektrogeräte Forum Nachrichten
    🥈 Highlight Communications +32,15 % Unterhaltung Forum Nachrichten
    🥉 Guardian Metal Resources +26,97 % Rohstoffe Nachrichten
    🟥 ParTec -15,67 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🟥 DeFi Development Corporation -20,00 % Finanzdienstleistungen Nachrichten
    🟥 Valneva -23,09 % Biotechnologie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Guardian Metal Resources Rohstoffe Nachrichten
    🥈 PUMA Freizeit Forum Nachrichten
    🥉 Tilray Brands Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Goldshore Resources Rohstoffe Forum Nachrichten
      Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
      Valneva Biotechnologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 141 - Forum Nachrichten
    🥈 Almonty Industries 43 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Novo Nordisk 31 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 29 Freizeit Forum Nachrichten
      Gerresheimer 25 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals 24 Pharmaindustrie Forum Nachrichten




    DAX, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.