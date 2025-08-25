DAX, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Valneva - Valneva
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Aehr Test Systems
|+32,17 %
|Elektrogeräte
|🥈
|Highlight Communications
|+32,15 %
|Unterhaltung
|🥉
|Guardian Metal Resources
|+26,97 %
|Rohstoffe
|🟥
|ParTec
|-15,67 %
|Informationstechnologie
|🟥
|DeFi Development Corporation
|-20,00 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Valneva
|-23,09 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Guardian Metal Resources
|Rohstoffe
|🥈
|PUMA
|Freizeit
|🥉
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|Goldshore Resources
|Rohstoffe
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
|Valneva
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|141
|-
|🥈
|Almonty Industries
|43
|Rohstoffe
|🥉
|Novo Nordisk
|31
|Pharmaindustrie
|Borussia Dortmund
|29
|Freizeit
|Gerresheimer
|25
|Gesundheitswesen
|Newron Pharmaceuticals
|24
|Pharmaindustrie
Aehr Test Systems
Platz 1
Highlight Communications
Platz 2
Guardian Metal Resources
Platz 3
ParTec
Platz 4
DeFi Development Corporation
Platz 5
Valneva
Platz 6
Guardian Metal Resources
Platz 7
PUMA
Platz 8
Tilray Brands
Platz 9
Goldshore Resources
Platz 10
Lilium Registered (A)
Platz 11
Valneva
Platz 12
DAX
Platz 13
Almonty Industries
Platz 14
Novo Nordisk
Platz 15
Borussia Dortmund
Platz 16
Gerresheimer
Platz 17
Newron Pharmaceuticals
Platz 18
