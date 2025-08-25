    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie klettert deutlich - 25.08.2025

    Am 25.08.2025 ist die PUMA Aktie, bisher, um +19,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +19,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,95 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +8,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -57,50 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,59 %
    1 Monat -10,82 %
    3 Monate -13,95 %
    1 Jahr -49,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die möglichen Verkaufspläne der Pinault-Familie für Puma, die im Kontext von Kursentwicklung und Bewertung stehen. Es wird über die Unterbewertung im Vergleich zu Adidas und die Herausforderungen bei der Erreichung zukünftiger Gewinnprognosen gesprochen. Ein juristischer Erfolg gegen Fälscher wird als positiver Einfluss gesehen, während die Auswirkungen von Sportereignissen auf den Kurs kritisch hinterfragt werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,27 Mrd.EUR wert.

    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


