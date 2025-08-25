PUMA Aktie klettert deutlich - 25.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +19,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +8,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -57,50 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,59 % 1 Monat -10,82 % 3 Monate -13,95 % 1 Jahr -49,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die möglichen Verkaufspläne der Pinault-Familie für Puma, die im Kontext von Kursentwicklung und Bewertung stehen. Es wird über die Unterbewertung im Vergleich zu Adidas und die Herausforderungen bei der Erreichung zukünftiger Gewinnprognosen gesprochen. Ein juristischer Erfolg gegen Fälscher wird als positiver Einfluss gesehen, während die Auswirkungen von Sportereignissen auf den Kurs kritisch hinterfragt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,27 Mrd.EUR wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 25.08.2025 / 15:45 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 25.08.2025 / 15:41 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.