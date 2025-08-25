Kreise
Pinault erwägt Verkauf von Puma-Beteiligung - Aktie legt zu
- Pinault-Familie denkt über Puma-Verkauf nach.
- 29% der Puma-Anteile könnten verkauft werden.
- Kurs sprang nach Verkaufsgerüchten um 12% hoch.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die französische Milliardärsfamilie Pinault denkt Insidern zufolge über einen Verkauf ihrer Beteiligung am Sportartikel-Hersteller Puma nach. Die Familie erwäge mehrere Optionen und habe bereits mögliche Kaufinteressenten kontaktiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Familie Pinault hält über ihre Gesellschaft Artemis 29 Prozent der Puma-Anteile. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Nach den Neuigkeiten vom Montag sprang der Puma-Kurs nach oben und lag zuletzt mit rund zwölf Prozent im Plus.
Den anonymen Quellen zufolge haben die Pinaults und ihre Berater bereits bei Anta Sports und Li Ning ausgelotet, ob diese Interesse an den Puma-Anteilen hätten. Außerdem hätten sie Sportbekleidungsanbieter aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten gefragt./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,82 % und einem Kurs von 22,22 auf Tradegate (25. August 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,23 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -17,17 %/+84,08 % bedeutet.
