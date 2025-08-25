Pinault erwägt Verkauf von Puma-Beteiligung - Aktie legt zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,82 % und einem Kurs von 22,22 auf Tradegate (25. August 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,23 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -17,17 %/+84,08 % bedeutet.