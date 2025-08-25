Leichte Verluste nach jüngster Zins-Euphorie

Moin moin Toto,

hat jetzt etwas länger gedauert mit Translator zu übersetzen. 🤣 Schön von Dir zu hören. Die Idee mit Nürnberg klingt schon mal gut; die anderen werden ja vielleicht auch hier mitlesen und sich melden. Noch ein Jahr Fuball-Provinz und nächstes Jahr läuft Ihr ja sowieso in der Allianz und WWK-Arena auf. 👍Kannst ja auch gleich mal Achensee 2026 vermerken - gibt einige Stimmen welche unbedingt ein 10-Jahres-Jubiläumstreffen organisieren wollen. Werd ich mal mit Investival im September bei einer Tageswanderung im Allgäu klären.





Zu Washtec - klingt von den Kennzahlen schon mal gut. Zwar keine neue Flagge, aber schöne Dividende. Könnte ich sogar persönlich abholen damit Consors keine Arbeit mit mir hat. Ist schon mal notiert; auch wenn ich diesen Monat einiges an Urlaubsgelder wegzustecken hab und nichts für Börse übrigbleibt.





@

zum Thema "Märkte stehen hoch": als ich hier gestartet bin war der DAX bei ca. 6000-7000 Punkten und viele gutgemeinte Ratschläge gingen in die Richtung, erstmal abwarten. Hätte nie und nimmer geklappt und ich würde auch jetzt noch in den Startlöchern stehn. Und auch zwischendurch kamen immer wieder warnende Stimmen - bei 10k, bei 15k und natürlich auch bei 20k. Hab es trotzdem geschafft über all die Jahre immer zu 100% investiert zu sein. Du wirst jetzt von "Glück" sprechen, ich sag mal da gehört auch Disziplin, Sitzfleisch und eine gehörige Portion Mut dazu.





Ich werde weder Dich noch sonst jemanden in den Markt "drängen" - muss Deine Entscheidung sein. Ansonsten bist Du beim ersten nennenswerten Rücksetzer wieder weg vom Fenster. Gibt genügend Beispiele die ich nennen könnte; genauso wie es noch genügend Mitstreiter gibt welche einen ähnlichen Weg wie ich gegangen sind und heute zufrieden mit dem Ergebnis sind.





Aber nur noch ein Beispiel zu diesen Versuchen, dem Markt zu timen. Da war mal einer der sich genauso eine Langfriststrategie vorgenommen hatte. Ging paar Monate gut, bis ihm sein Bauchgefühl bzw. seine Chartlinien eingeredet haben dass der Markt heftig korrigieren wird. Hat dann eine ordentliche Position Puts gekauft und sich über die "euphorisierten Kleinanleger" lustig gemacht, welche weiterhin investiert haben. Der DAX stieg aber immer weiter, der Put hat sich halbiert, die monatlichen Raten lagen auf dem Konto und wurden nicht investiert und dementsprechend hat man neben dem Put auch durch entgangene Kursgewinne und nicht kassiere Dividenden verloren. Also dreifach. Will nicht behaupten dass es überhaupt nicht möglich ist den Markt zu timen, aber generell geht es in die Hose. So meine Erfahrung nach 25 Jahren WO lesen. Solltest zumindestens überlegen bevor Du sowas versuchts. Jedenfalls viel Glück !!!!