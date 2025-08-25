Cytophage Technologies erhält von Health Canada die Validierung für die Produkte OvaPhage und PhageFend zur Verwendung im Bereich Lebensmittelsicherheit

- Regulatorischer Meilenstein beschleunigt Cytophages Weg zur Kommerzialisierung und zu einem breiteren Marktzugang

- Kanada schließt sich der EU und den USA an, indem es die Phagentechnologie akzeptiert und damit antibiotikafreie Lösungen für Lebensmittel vorantreibt

Winnipeg, den 25. August 2025 - Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab heute bekannt, dass es zwei Unbedenklichkeitsbescheinigungen („Letters of No Objection“; „LONO“) von Health Canada für sein Produkt OvaPhage zur Behandlung von Eieroberflächen und sein Produkt PhageFend zur Behandlung von Lebensmitteloberflächen erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in Bezug auf die Zulassung, die den Weg für die Einführung innovativer, wissenschaftlich fundierter Lösungen zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit auf dem kanadischen Markt ebnen wird.

Die LONO-Validierungen bestätigen die Sicherheit und Wirksamkeit der Bakteriophagen-Technologie für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, wobei sich OvaPhage derzeit in der

Endphase der Entwicklung befindet und auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist.

Phagenbehandlungen stellen eine Alternative zu Antibiotika dar, die bekanntermaßen zur globalen Antibiotikaresistenz („AMR“) beitragen. Mit diesen Validierungen erkennt und akzeptiert Kanada die Phagentechnologie für die Lebensmittelsicherheit und antibiotikafreie Lebensmitteloptionen. Die LONO-Benachrichtigungen sind auch ein entscheidender Schritt vorwärts bei der Gewährung des Marktzugangs für Phagenprodukte im Rahmen eines regulierten Verfahrens in Kanada.

„Dieser Meilenstein unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Bekämpfung bakterieller Krankheiten und Infektionen“, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. „Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle dabei zu übernehmen, um zu zeigen, dass phagenbasierte Lösungen sichere und wirksame Instrumente zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und -versorgung sein können, insbesondere angesichts der aktuellen Salmonellenausbrüche im Zusammenhang mit der Kontamination von Pistazien und Salami in Kanada.“