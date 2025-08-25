Hollyland bringt Creator aus aller Welt nach China für eine kulturübergreifende Technologie- und Kreativitäts-Tour

SHENZHEN, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der „WeConnect 2025"-Brand-Day-Feier bringt Hollyland mehr als 30 Creator aus aller Welt nach China für eine fünftägige Tour, die sich darauf konzentriert, Kulturen durch Technologie und Kreativität zu vereinen. In den vergangenen sieben Jahren hat Hollyland über fünf Millionen Creator unterstützt und ihnen geholfen, sich von Geschichtenerzählern zu anerkannten Influencern zu entwickeln. Im Mittelpunkt der diesjährigen Feierlichkeiten steht das Thema VERBINDUNG, d. h. der Einsatz von Technologie, um Menschen zusammenzubringen und die Zusammenarbeit über Grenzen und Sprachen hinweg zu ermöglichen.

Vom 27. bis 31. August wird die fünftägige China-Tour mit dem Tag der offenen Tür in der Hollyland-Zentrale in Shenzhen eröffnet, der den Gästen einen umfassenden Einblick in die Stadt am Puls der Innovation bietet. Besucher werden die Geschichte sowie die Stärken von Hollyland im Bereich Forschung und Entwicklung durch praktische Livestream-Workshops und Networking-Sessions mit anderen Creatorn entdecken.

Der Kulturtag (28. August) entführt die Teilnehmer in die sagenumwobene „magische 8D-Stadt" von Chongqing, wo sie in die lokalen Traditionen eintauchen, authentische Eintöpfe probieren und an einer temperamentvollen „Filmressourcenschlacht" teilnehmen können.

Am Panda Day (29. August) werden Teilnehmende Begegnungen mit Riesenpandas, Teehaus-Traditionen mit kulturellen Darbietungen sowie atemberaubende Ausblicke auf die Skyline von der Aussichtsplattform des Raffles City Chongqing genießen und in den einzigartigen Charme von Chongqing eintauchen.

Am Kreativtag (30. August) können Teilnehmende eine energiegeladene Entdeckungstour durch die berühmten „8D"-Straßen von Chongqing erleben, die in einer schillernden Drohnenshow über der beleuchteten Stadtlandschaft gipfelt und mit Momenten der Entspannung durch traditionelle Massagen sowie Spa-Erlebnisse kombiniert wird.

Den Abschluss der Reise bildet der Celebration Day am 31. August, bei dem Teilnehmende ein gemeinsames Erinnerungsalbum erstellen, sich auf eine Schatzsuche begeben, eine Flussfahrt unter dem Sternenhimmel unternehmen und ein Abschiedsdinner vor der Kulisse der glitzernden Stadt genießen.

„In den letzten zehn Jahren ist Hollyland weit über den Status eines Anbieters von Kreativtools hinausgewachsen. Wir sind zu einem vertrauenswürdigen Technologiepartner für Millionen Creator geworden", sagte Charon Liu, Brand Manager von Hollyland. „Aus unseren Gesprächen mit Filmemachern und Anwendern auf der ganzen Welt haben wir gelernt, dass die größten Herausforderungen nicht nur in der Kameratechnik oder den Aufnahmefähigkeiten liegen. Die WeConnect-Initiative wurde ins Leben gerufen, um unserer Community, Nutzern, die mit uns gewachsen sind, mehr Möglichkeiten zu bieten, Ideen zu teilen, Inspiration zu wecken sowie sicherzustellen, dass jede einzigartige Stimme Grenzen überschreiten und auf der ganzen Welt gehört werden kann."