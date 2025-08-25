Erlebnis Akademie AG: Halbjahresbericht 2025 bestätigt Jahresprognose!
Die Erlebnis Akademie AG trotzt Herausforderungen und blickt optimistisch in die Zukunft. Mit einem Umsatz von 9,1 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025 und ehrgeizigen Expansionsplänen bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Seit 2001 begeistert die Erlebnis Akademie AG mit innovativen Baumwipfelpfaden und Abenteuerwäldern Millionen von Besuchern.
- Erlebnis Akademie AG erzielt im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von 9,1 Mio. Euro, was einem Rückgang von 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das operative Ergebnis (EBIT) wurde um 0,6 Mio. Euro auf -2,2 Mio. Euro verbessert.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert: Konzernumsatz zwischen 25,6 Mio. Euro und 27,9 Mio. Euro, EBITDA zwischen 6,1 Mio. Euro und 7,9 Mio. Euro, EBIT zwischen 0,8 Mio. Euro und 2,6 Mio. Euro.
- Drei neue Standorte sind in Planung, mit Fokus auf Osteuropa und das Vereinigte Königreich, in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.
- Die Erlebnis Akademie AG hat seit ihrer Gründung 2001 insgesamt 13 Baumwipfelpfade und vier Abenteuerwälder in verschiedenen Ländern errichtet.
- Im Jahr 2024 besuchten über 2,2 Mio. Menschen die Einrichtungen der Erlebnis Akademie AG, was auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist.
