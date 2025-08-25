accompio GmbH / Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)

Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon 13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation, internationale Skalierung und Private Equity.

Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO) München (ots) - Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum 1. September 2025 in Kraft.

Zuletzt leitete er die Contabo Group, einen stark wachsenden IaaS-Anbieter. Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.



"Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.

Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.

"Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick, internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und Gründer der EOS Partners GmbH.



Über accompio



Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700 IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.

Weitere Informationen: http://www.accompio.com



Über EOS Partners



EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung. Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert nachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den Bereichen Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.

Weitere Informationen: http://www.eoscp.com



