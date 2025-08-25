BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts der Beteiligung des US-Staates auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Stacy Rasgon wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Chipkonzern staatliche Fördermittel ursprünglich kostenlos erhalten sollte. Dafür nun Eigenkapital aufzubringen, sei da der schlechtere Weg. Nicht schön sei auch, dass das Geld allein wahrscheinlich nicht ausreichen werde, um zu helfen./tih/he
