BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts der Beteiligung des US-Staates auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Stacy Rasgon wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Chipkonzern staatliche Fördermittel ursprünglich kostenlos erhalten sollte. Dafür nun Eigenkapital aufzubringen, sei da der schlechtere Weg. Nicht schön sei auch, dass das Geld allein wahrscheinlich nicht ausreichen werde, um zu helfen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 21,42EUR auf Tradegate (25. August 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,00 $ , was einem Rückgang von -16,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer