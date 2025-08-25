AKTIE IM FOKUS
Puma stark - Kreise: Pinault prüft Optionen inklusive Verkauf
- Puma-Aktien steigen um 17,5% auf 22 Euro.
- Großaktionär Pinault prüft Verkauf seines Anteils.
- Beratungen mit potenziellen Käufern laufen weiter.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der mögliche Ausstieg eines Großaktionärs hat Puma am Montag einen Kurssprung von 17,5 Prozent auf rund 22 Euro beschert. Damit setzten die Aktien ihre Erholung fort, nachdem sie jüngst mit gut 17 Euro den tiefsten Stand seit 2016 erreicht hatten.
Die Milliardärsfamilie Pinault erwäge Optionen inklusive einen Verkauf ihres Anteils an dem Sportwarenhersteller, nachdem dieser 2024 mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert. Die Familie hält über ihre Finanzholding Artemis, die auch Mehrheitsaktionär des Luxuswarenkonzerns Kering ist, einen Anteil von 29 Prozent an Puma. Die Beratungen dauerten an und es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion kommen werde, hieß es weiter.
Während ein Puma-Sprecher eine Stellungnahme gegenüber der Agentur ablehnte, reagierten Vertreter von Artemis, Anta und Li Ning nicht auf entsprechende Anfragen./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 227,1 auf Tradegate (25. August 2025, 16:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,23 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -17,51 %/+83,32 % bedeutet.
Wer sein Geld nicht zwingend braucht. Spätestens zur WM 2026 sehen wir wohl wieder Kurse jenseits der 30€ Marke.
Ich hatte etwas Spielgeld und bin heute mit 111 Stück eingestiegen.