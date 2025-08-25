Trinasolar führt das ESG-Ranking von BNEF für globale PV-Modulhersteller an und ist branchenweit führend in Sachen nachhaltiger Entwicklung

Der Bericht legt besonderen Wert auf den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien in der Produktion. 2023 hat Trinasolar 47 Energiesparprojekte an 32 Produktionsstandorten weltweit begonnen. Die Produktionsanlagen erzeugten 223.794 MWh erneuerbare Energie vor Ort und wurden damit zu einer wichtigen Quelle für sauberen Strom im Betrieb. Das Unternehmen optimierte außerdem das Energiemanagement und erzielte eine deutliche Senkung des Gesamtenergieverbrauchs pro Einheit – um 39,5 % bei Zellprodukten und um 40,2 % bei Modulen im Vergleich zu 2020.

CHANGZHOU, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte BloombergNEF, eine führende Autorität im Bereich erneuerbare Energien, seinen neuesten Bericht, in dem die Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft von sieben großen PV-Modulherstellern unter dynamischen globalen Marktbedingungen bewertet werden. BNEF hob die engagierte globale Strategie, die hohe Bankfähigkeit, die bahnbrechenden technologischen Innovationen und die herausragende Nachhaltigkeitsleistung von Trinasolar hervor. Im Mai 2025 erzielte Trinasolar die höchste ESG-Bewertung unter allen bewerteten PV-Modulherstellern und bekräftigte damit seine Führungsposition im Bereich der nachhaltigen Entwicklung.

Die Errungenschaften von Trinasolar werden auch von internationalen Behörden anerkannt. Mehrere seiner Werke in Changzhou, Suqian und Yancheng (China) wurden als nationale grüne Fabriken ausgezeichnet. 2023 wurde die Zertifizierung als „CO2-neutrale Fabrik" für das Werk von Trinasolar in Yiwu auf vier Sterne erhöht. Die Vertex N-Module erhielten von UL Solutions die Zertifizierungen „Carbon Footprint" und „EPD", Elementa 2 wurde mit „EPD" und „ISO 14067" ausgezeichnet, und TrinaTracker Vanguard 1P erhielt die „Bureau Veritas Carbon Footprint Verification". Diese Auszeichnungen unterstreichen die Stärke von Trinasolar in der nachhaltigen Fertigung und das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden weltweit kohlenstoffärmere und nachhaltigere Lösungen anzubieten.

BNEF stellte fest, dass Investoren und Regulierungsbehörden angesichts der raschen Verdrängung fossiler Brennstoffe durch Solarenergie zunehmend Wert auf die Nachhaltigkeitsleistung und Transparenz der Hersteller legen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurde Trinasolar mit mehreren ESG-Auszeichnungen geehrt, darunter „Workplace for All" von Bloomberg Green, der Standard Pioneer Award von BSI und die Silber-Zertifizierung nach dem ESG-Standard der Solar Stewardship Initiative. Diese Auszeichnungen heben die Fortschritte von Trinasolar im ESG-Management, in der Qualität der Offenlegung und der allgemeinen Nachhaltigkeit hervor.

Mit Blick auf die Zukunft wird Trinasolar weiterhin nachhaltige Fertigungstechnologien vorantreiben und eine grüne Lieferkette fördern, um den weltweiten Übergang zu sauberer, kohlenstoffarmer Energie zu beschleunigen. Das Unternehmen bleibt seinem Engagement für die Stärkung von ESG-Praktiken verpflichtet und arbeitet mit Partnern weltweit zusammen, um eine klimaneutrale Zukunft aufzubauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756921/Bloomberg_ESG_Score_solar_manufacturers_as_May_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trinasolar-fuhrt-das-esg-ranking-von-bnef-fur-globale-pv-modulhersteller-an-und-ist-branchenweit-fuhrend-in-sachen-nachhaltiger-entwicklung-302537742.html