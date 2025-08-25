    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Pfizer - Aktie zeigt Schwäche - 25.08.2025

    Am 25.08.2025 ist die Pfizer Aktie, bisher, um -2,06 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

    Pfizer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pfizer Aktie. Mit einer Performance von -2,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Pfizer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,15 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +2,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,01 % verloren.

    Pfizer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,64 %
    1 Monat +4,55 %
    3 Monate +7,15 %
    1 Jahr -14,50 %

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,26 Mrd. wert.

