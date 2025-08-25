Besonders beachtet!
Pfizer - Aktie zeigt Schwäche - 25.08.2025
Am 25.08.2025 ist die Pfizer Aktie, bisher, um -2,06 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.
Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.
Pfizer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pfizer Aktie. Mit einer Performance von -2,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Pfizer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,15 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +2,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,01 % verloren.
Pfizer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,64 %
|1 Monat
|+4,55 %
|3 Monate
|+7,15 %
|1 Jahr
|-14,50 %
Informationen zur Pfizer Aktie
Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,26 Mrd. wert.
Pfizer Aktie jetzt kaufen?
Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.