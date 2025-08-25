Pfizer - Aktie zeigt Schwäche - 25.08.2025

Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

Pfizer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pfizer Aktie. Mit einer Performance von -2,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Pfizer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,15 % zu Buche.