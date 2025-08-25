Technotrans Aktie gewinnt an Wert - 25.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von +3,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Technotrans über einen Zuwachs von +30,00 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,34 % gewonnen.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,40 % 1 Monat +4,66 % 3 Monate +30,00 % 1 Jahr +44,44 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,22 Mio. wert.

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.