Veolia Environnement Aktie knickt ein - 25.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Veolia Environnement Aktie. Mit einer Performance von -3,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Veolia Environnement ist ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen, spezialisiert auf Wasser, Abfall und Energie. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Suez und Waste Management. Es bietet innovative, nachhaltige Lösungen und hebt sich durch technologische Fortschritte und umfassende Expertise ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Veolia Environnement mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,32 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Veolia Environnement +12,92 % gewonnen.

Veolia Environnement Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat -0,84 % 3 Monate -1,32 % 1 Jahr +3,38 %

Informationen zur Veolia Environnement Aktie

Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,00 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?

Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.