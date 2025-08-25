    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeolia Environnement AktievorwärtsNachrichten zu Veolia Environnement

    Veolia Environnement Aktie knickt ein - 25.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Veolia Environnement Aktie bisher Verluste von -3,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Veolia Environnement Aktie.

    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Veolia Environnement ist ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen, spezialisiert auf Wasser, Abfall und Energie. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Suez und Waste Management. Es bietet innovative, nachhaltige Lösungen und hebt sich durch technologische Fortschritte und umfassende Expertise ab.

    Veolia Environnement Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Veolia Environnement Aktie. Mit einer Performance von -3,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Veolia Environnement mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,32 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Veolia Environnement +12,92 % gewonnen.

    Veolia Environnement Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,86 %
    1 Monat -0,84 %
    3 Monate -1,32 %
    1 Jahr +3,38 %

    Informationen zur Veolia Environnement Aktie

    Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,00 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?


    Veolia Environnement

