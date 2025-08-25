    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Hyperscaler-Power

    1057 Aufrufe 1057 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia vor den Zahlen: Wall Street wittert den nächsten KI-Kracher

    Die Wall Street blickt mit Spannung auf die kommenden Quartalszahlen von Nvidia, die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht werden. Analysten erwarten starke Ergebnisse.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia Quartalszahlen am Mittwoch, starke Erwartungen.
    • Hyperscaler erhöhen Investitionen, KI-Boom erwartet.
    • Analysten optimistisch, Umsatzprognosen angehoben.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Hyperscaler-Power - Nvidia vor den Zahlen: Wall Street wittert den nächsten KI-Kracher
    Foto:

    Die wichtigsten Kunden – die großen Hyperscaler – haben zuletzt ihre Investitionsbudgets deutlich aufgestockt. "Wir glauben, dass die Fundamentaldaten für künstliche Intelligenz kurzfristig stark sind, angetrieben durch hohe Investitionsausgaben im Hyperscale-Bereich", schrieb Harlan Sur, Analyst bei JPMorgan. Er verwies auf Aufwärtskorrekturen der Investitionspläne großer Cloud-Anbieter und die positiven Ergebnisse anderer KI-Profiteure wie AMD.

    Die Aktie von Nvidia hat 2025 bereits um 33 Prozent zugelegt und damit den S&P 500 deutlich geschlagen, der im gleichen Zeitraum um 10 Prozent gestiegen ist. Laut Daten von LSEG empfehlen 58 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Sechs raten zum Halten, nur einer sieht sie mit "Underperform".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    196,11€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 10,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    165,40€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan erwartet für das Juli-Quartal einen Umsatz zwischen 46 und 47 Milliarden US-Dollar und für das Oktober-Quartal 53 bis 54 Milliarden US-Dollar. Treiber seien die zunehmenden Auslieferungen des GB200-Chips und der Start der neuen GB300-Serie.

    Auch Goldman Sachs zeigt sich optimistisch für 2026, warnt jedoch vor kurzfristigen Hürden. "Wir bleiben sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten von Nvidia, im Jahr 2026 überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen", hieß es in einer Analyse. Gleichzeitig könne es der Aktie in den kommenden Monaten schwerfallen, weitere Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen auszulösen.

    Baird hob seine Prognosen für Umsatz und Gewinn je Aktie an, gestützt auf beschleunigte GB200-Verkäufe. "GB300 ist auf Kurs für eine Markteinführung Ende September und stellt eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber GB200 dar", so die Analysten.

    Wedbush fasste die Lage zusammen:

    "Die Teile des KI-Puzzles fügen sich mit enormer Kraft zusammen, die sich in der vergangenen Gewinnsaison bei den Hyperscalern gezeigt hat. Jetzt ist es an Jensen Huang und Nvidia, die Nachfragetrends zu bestätigen – insbesondere angesichts der grünen Ampel für den chinesischen Markt."

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hyperscaler-Power Nvidia vor den Zahlen: Wall Street wittert den nächsten KI-Kracher Die Wall Street blickt mit Spannung auf die kommenden Quartalszahlen von Nvidia, die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht werden. Analysten erwarten starke Ergebnisse.