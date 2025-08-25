Nvidia vor den Zahlen: Wall Street wittert den nächsten KI-Kracher

Die Aktie von Nvidia hat 2025 bereits um 33 Prozent zugelegt und damit den S&P 500 deutlich geschlagen, der im gleichen Zeitraum um 10 Prozent gestiegen ist. Laut Daten von LSEG empfehlen 58 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Sechs raten zum Halten, nur einer sieht sie mit "Underperform".

Die wichtigsten Kunden – die großen Hyperscaler – haben zuletzt ihre Investitionsbudgets deutlich aufgestockt. "Wir glauben, dass die Fundamentaldaten für künstliche Intelligenz kurzfristig stark sind, angetrieben durch hohe Investitionsausgaben im Hyperscale-Bereich", schrieb Harlan Sur, Analyst bei JPMorgan. Er verwies auf Aufwärtskorrekturen der Investitionspläne großer Cloud-Anbieter und die positiven Ergebnisse anderer KI-Profiteure wie AMD.

JPMorgan erwartet für das Juli-Quartal einen Umsatz zwischen 46 und 47 Milliarden US-Dollar und für das Oktober-Quartal 53 bis 54 Milliarden US-Dollar. Treiber seien die zunehmenden Auslieferungen des GB200-Chips und der Start der neuen GB300-Serie.

Auch Goldman Sachs zeigt sich optimistisch für 2026, warnt jedoch vor kurzfristigen Hürden. "Wir bleiben sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten von Nvidia, im Jahr 2026 überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen", hieß es in einer Analyse. Gleichzeitig könne es der Aktie in den kommenden Monaten schwerfallen, weitere Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen auszulösen.

Baird hob seine Prognosen für Umsatz und Gewinn je Aktie an, gestützt auf beschleunigte GB200-Verkäufe. "GB300 ist auf Kurs für eine Markteinführung Ende September und stellt eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber GB200 dar", so die Analysten.

Wedbush fasste die Lage zusammen:

"Die Teile des KI-Puzzles fügen sich mit enormer Kraft zusammen, die sich in der vergangenen Gewinnsaison bei den Hyperscalern gezeigt hat. Jetzt ist es an Jensen Huang und Nvidia, die Nachfragetrends zu bestätigen – insbesondere angesichts der grünen Ampel für den chinesischen Markt."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



