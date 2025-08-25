    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kontinuität im Vorstand der MEWA Textil-Service SE / Aufsichtsrat gewinnt CCO Michael Kümpfel für vorzeitige Vertragsverlängerung (FOTO)

    Wiesbaden (ots) - Der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE hat den Vertrag
    von Michael Kümpfel als Vorstand Marketing, Sales & Customer (CCO) vorzeitig um
    ein weiteres Jahr bis Ende 2027 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen
    für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung. Mit dieser
    Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat des Textildienstleisters mit Sitz in
    Wiesbaden das Vertrauen in Michael Kümpfel und schafft zugleich die Basis für
    zukünftiges Wachstum des Unternehmens. Die Unterzeichnung des Vertrags durch
    Michael Kümpfel und den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Andreas Söffing fand am
    Sonntag, den 24. August 2025 vor dem Saisoneröffnungsspiel des 1. FSV Mainz 05
    gegen den 1. FC Köln in der MEWA ARENA statt.

    Michael Kümpfel begann seine Tätigkeit bei Mewa im September 1999 im Vertrieb
    und verantwortet heute alle vertrieblichen Aktivitäten, das kaufmännische
    Kundenmanagement für über 200.000 B2B-Kunden in 26 Ländern sowie das Marketing-
    und Brand Management der Unternehmensgruppe. Zu den Meilensteinen gehört die
    Umsetzung einer Visibilitätsstrategie, um die Marke vom Hidden Champion zum
    Category Leader zu entwickeln. Mit der Vertragsverlängerung wird die Verbindung
    aus traditionellem Familienunternehmen und zukunftsgerichteter Erschließung
    nationaler und internationaler Wachstumspotenziale von Mewa gewährleistet.

    Pressekontakt:

    MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG
    Vanessa Jung / Julia Niles
    Telefon 0611 7601-884
    mailto:presse@mewa.de
    http://www.mewa.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36351/6103816
    OTS: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG



