Kontinuität im Vorstand der MEWA Textil-Service SE / Aufsichtsrat gewinnt CCO Michael Kümpfel für vorzeitige Vertragsverlängerung (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE hat den Vertrag

von Michael Kümpfel als Vorstand Marketing, Sales & Customer (CCO) vorzeitig um

ein weiteres Jahr bis Ende 2027 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen

für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung. Mit dieser

Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat des Textildienstleisters mit Sitz in

Wiesbaden das Vertrauen in Michael Kümpfel und schafft zugleich die Basis für

zukünftiges Wachstum des Unternehmens. Die Unterzeichnung des Vertrags durch

Michael Kümpfel und den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Andreas Söffing fand am

Sonntag, den 24. August 2025 vor dem Saisoneröffnungsspiel des 1. FSV Mainz 05

gegen den 1. FC Köln in der MEWA ARENA statt.



Michael Kümpfel begann seine Tätigkeit bei Mewa im September 1999 im Vertrieb

und verantwortet heute alle vertrieblichen Aktivitäten, das kaufmännische

Kundenmanagement für über 200.000 B2B-Kunden in 26 Ländern sowie das Marketing-

und Brand Management der Unternehmensgruppe. Zu den Meilensteinen gehört die

Umsetzung einer Visibilitätsstrategie, um die Marke vom Hidden Champion zum

Category Leader zu entwickeln. Mit der Vertragsverlängerung wird die Verbindung

aus traditionellem Familienunternehmen und zukunftsgerichteter Erschließung

nationaler und internationaler Wachstumspotenziale von Mewa gewährleistet.



