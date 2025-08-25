Kontinuität im Vorstand der MEWA Textil-Service SE / Aufsichtsrat gewinnt CCO Michael Kümpfel für vorzeitige Vertragsverlängerung (FOTO)
Wiesbaden (ots) - Der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE hat den Vertrag
von Michael Kümpfel als Vorstand Marketing, Sales & Customer (CCO) vorzeitig um
ein weiteres Jahr bis Ende 2027 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen
für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung. Mit dieser
Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat des Textildienstleisters mit Sitz in
Wiesbaden das Vertrauen in Michael Kümpfel und schafft zugleich die Basis für
zukünftiges Wachstum des Unternehmens. Die Unterzeichnung des Vertrags durch
Michael Kümpfel und den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Andreas Söffing fand am
Sonntag, den 24. August 2025 vor dem Saisoneröffnungsspiel des 1. FSV Mainz 05
gegen den 1. FC Köln in der MEWA ARENA statt.
Michael Kümpfel begann seine Tätigkeit bei Mewa im September 1999 im Vertrieb
und verantwortet heute alle vertrieblichen Aktivitäten, das kaufmännische
Kundenmanagement für über 200.000 B2B-Kunden in 26 Ländern sowie das Marketing-
und Brand Management der Unternehmensgruppe. Zu den Meilensteinen gehört die
Umsetzung einer Visibilitätsstrategie, um die Marke vom Hidden Champion zum
Category Leader zu entwickeln. Mit der Vertragsverlängerung wird die Verbindung
aus traditionellem Familienunternehmen und zukunftsgerichteter Erschließung
nationaler und internationaler Wachstumspotenziale von Mewa gewährleistet.
Pressekontakt:
MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG
Vanessa Jung / Julia Niles
Telefon 0611 7601-884
mailto:presse@mewa.de
http://www.mewa.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36351/6103816
OTS: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG
