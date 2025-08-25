JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste Nachrichten rund um den Flugzeugbauer aus, darunter Gespräche über die Lieferung von bis zu 500 Flugzeugen nach China. Dies wäre die erste Bestellung aus dem Land seit 2017, erwähnte die Expertin./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 195,9EUR auf Tradegate (25. August 2025, 16:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
