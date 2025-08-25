Keurig Dr Pepper will JDE Peet's

(Im ersten Absatz, 2. Satz wurde die Erwähnung von "Lavazza" gestrichen. Diese gehört nicht zu Keurig Dr Pepper.)

BURLINGTON/FRISCO/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Keurig Dr Pepper will den niederländischen Tassimo-Hersteller JDE Peets zur Stärkung seines schwächelnden Kaffee-Geschäfts übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet's die bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro je Aktie weiterhin erhalten, wie Keurig Dr Pepper am Montag weiter mitteilte. Die Aktien von JDE Peet's schossen zum Wochenstart um 17 Prozent auf 31,14 Euro nach oben.

Nach der Übernahmen soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden, das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte.