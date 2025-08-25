    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    So rettet Automatisierung Deinen Cashflow

    Wie moderne Forderungsprozesse die Liquidität sichern und Unternehmen entspannt wachsen lassen (FOTO)

    Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Rechnungen werden zu spät gestellt, Mahnungen
    schleifen immer wieder - und am Ende droht die Liquiditätsfalle. Vielen
    Unternehmen fehlt ein durchdachter Prozess bei der Zahlungsabwicklung. Wie
    automatisierte Lösungen helfen können, Zahlungsflüsse zu optimieren und
    Zahlungsausfälle zu minimieren, erklärt Experte Philipp Kadel von der DIAGONAL
    Gruppe.

    In zahllosen Unternehmen läuft das operative Geschäft auf Hochtouren, doch im
    Hintergrund zeigen sich gravierende Defizite: Rechnungen werden zu spät
    verschickt, das Mahnwesen erfolgt nach eigenem Ermessen - und dringend
    benötigtes Geld bleibt zu lange aus. Besonders im Mittelstand und Onlinehandel
    bindet das manuelle Forderungsmanagement nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern
    gefährdet vor allem den Cashflow. Statt klarer Prozesse dominiert vielerorts das
    Prinzip "Wenn es der Buchhaltung passt", was zu verzögerten Zahlungseingängen
    und unsicheren Liquiditätsströmen führt. Bleibt das Problem ungelöst, drohen
    finanzielle Engpässe und Unsicherheit bei strategischen Entscheidungen. "Diese
    Anforderungen verbrauchen erheblich viel Zeit und binden Ressourcen, die
    effektiver für die Kernaufgaben des Unternehmens genutzt werden könnten",
    erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Darüber
    hinaus fehlt den meisten Unternehmen das spezielle Fachwissen und die Erfahrung
    in der Planung effizienter Zahlungsflüsse. Das kann zu Fehlern führen, die oft
    finanzielle Einbußen mit sich bringen und das Image des Unternehmens nachhaltig
    beeinträchtigen können."

    "Der Schlüssel zu mehr Effizienz, Sicherheit und stabiler Liquidität ist ein
    automatisiertes und konsequent durchdachtes Forderungsmanagement", bringt es
    Philipp Kadel auf den Punkt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt er mit
    der DIAGONAL Gruppe fundierte Lösungen für das Zahlungs- und
    Forderungsmanagement - mit einem grundlegenden Paradigmenwechsel: Nicht erst
    beim Ausfall reagieren, sondern von Beginn an ganzheitlich und digital steuern.
    Kadel und sein Team schaffen es so, jede Phase eines Zahlungsvorgangs
    intelligent miteinander zu verzahnen: Angefangen bei der Bonitätsprüfung noch
    vor Vertragsabschluss, über die digitale Rechnungsstellung und das
    automatisierte, empathische Mahnwesen bis hin zu effizienten Inkassoprozessen -
    immer nah am Kunden und mit individueller Anpassung an jede Branche. Durch diese
    automatisierten Abläufe profitieren vor allem Unternehmen aus dem E-Commerce und
    Mittelstand von einer spürbar verbesserten Liquidität und stärken zudem die
    Kundenbindung: "Insgesamt bildet unser Angebot eine integrierte und durchdachte
    Lösung, die Kunden in jeder Phase des Zahlungs- und Forderungsprozesses
    Verfasst von news aktuell
