Wie moderne Forderungsprozesse die Liquidität sichern und Unternehmen entspannt wachsen lassen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Rechnungen werden zu spät gestellt, Mahnungenschleifen immer wieder - und am Ende droht die Liquiditätsfalle. VielenUnternehmen fehlt ein durchdachter Prozess bei der Zahlungsabwicklung. Wieautomatisierte Lösungen helfen können, Zahlungsflüsse zu optimieren undZahlungsausfälle zu minimieren, erklärt Experte Philipp Kadel von der DIAGONALGruppe.In zahllosen Unternehmen läuft das operative Geschäft auf Hochtouren, doch imHintergrund zeigen sich gravierende Defizite: Rechnungen werden zu spätverschickt, das Mahnwesen erfolgt nach eigenem Ermessen - und dringendbenötigtes Geld bleibt zu lange aus. Besonders im Mittelstand und Onlinehandelbindet das manuelle Forderungsmanagement nicht nur wertvolle Ressourcen, sonderngefährdet vor allem den Cashflow. Statt klarer Prozesse dominiert vielerorts dasPrinzip "Wenn es der Buchhaltung passt", was zu verzögerten Zahlungseingängenund unsicheren Liquiditätsströmen führt. Bleibt das Problem ungelöst, drohenfinanzielle Engpässe und Unsicherheit bei strategischen Entscheidungen. "DieseAnforderungen verbrauchen erheblich viel Zeit und binden Ressourcen, dieeffektiver für die Kernaufgaben des Unternehmens genutzt werden könnten",erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Darüberhinaus fehlt den meisten Unternehmen das spezielle Fachwissen und die Erfahrungin der Planung effizienter Zahlungsflüsse. Das kann zu Fehlern führen, die oftfinanzielle Einbußen mit sich bringen und das Image des Unternehmens nachhaltigbeeinträchtigen können.""Der Schlüssel zu mehr Effizienz, Sicherheit und stabiler Liquidität ist einautomatisiertes und konsequent durchdachtes Forderungsmanagement", bringt esPhilipp Kadel auf den Punkt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt er mitder DIAGONAL Gruppe fundierte Lösungen für das Zahlungs- undForderungsmanagement - mit einem grundlegenden Paradigmenwechsel: Nicht erstbeim Ausfall reagieren, sondern von Beginn an ganzheitlich und digital steuern.Kadel und sein Team schaffen es so, jede Phase eines Zahlungsvorgangsintelligent miteinander zu verzahnen: Angefangen bei der Bonitätsprüfung nochvor Vertragsabschluss, über die digitale Rechnungsstellung und dasautomatisierte, empathische Mahnwesen bis hin zu effizienten Inkassoprozessen -immer nah am Kunden und mit individueller Anpassung an jede Branche. Durch dieseautomatisierten Abläufe profitieren vor allem Unternehmen aus dem E-Commerce undMittelstand von einer spürbar verbesserten Liquidität und stärken zudem dieKundenbindung: "Insgesamt bildet unser Angebot eine integrierte und durchdachteLösung, die Kunden in jeder Phase des Zahlungs- und Forderungsprozesses