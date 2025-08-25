So rettet Automatisierung Deinen Cashflow
Wie moderne Forderungsprozesse die Liquidität sichern und Unternehmen entspannt wachsen lassen (FOTO)
Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Rechnungen werden zu spät gestellt, Mahnungen
schleifen immer wieder - und am Ende droht die Liquiditätsfalle. Vielen
Unternehmen fehlt ein durchdachter Prozess bei der Zahlungsabwicklung. Wie
automatisierte Lösungen helfen können, Zahlungsflüsse zu optimieren und
Zahlungsausfälle zu minimieren, erklärt Experte Philipp Kadel von der DIAGONAL
Gruppe.
In zahllosen Unternehmen läuft das operative Geschäft auf Hochtouren, doch im
Hintergrund zeigen sich gravierende Defizite: Rechnungen werden zu spät
verschickt, das Mahnwesen erfolgt nach eigenem Ermessen - und dringend
benötigtes Geld bleibt zu lange aus. Besonders im Mittelstand und Onlinehandel
bindet das manuelle Forderungsmanagement nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern
gefährdet vor allem den Cashflow. Statt klarer Prozesse dominiert vielerorts das
Prinzip "Wenn es der Buchhaltung passt", was zu verzögerten Zahlungseingängen
und unsicheren Liquiditätsströmen führt. Bleibt das Problem ungelöst, drohen
finanzielle Engpässe und Unsicherheit bei strategischen Entscheidungen. "Diese
Anforderungen verbrauchen erheblich viel Zeit und binden Ressourcen, die
effektiver für die Kernaufgaben des Unternehmens genutzt werden könnten",
erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Darüber
hinaus fehlt den meisten Unternehmen das spezielle Fachwissen und die Erfahrung
in der Planung effizienter Zahlungsflüsse. Das kann zu Fehlern führen, die oft
finanzielle Einbußen mit sich bringen und das Image des Unternehmens nachhaltig
beeinträchtigen können."
"Der Schlüssel zu mehr Effizienz, Sicherheit und stabiler Liquidität ist ein
automatisiertes und konsequent durchdachtes Forderungsmanagement", bringt es
Philipp Kadel auf den Punkt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt er mit
der DIAGONAL Gruppe fundierte Lösungen für das Zahlungs- und
Forderungsmanagement - mit einem grundlegenden Paradigmenwechsel: Nicht erst
beim Ausfall reagieren, sondern von Beginn an ganzheitlich und digital steuern.
Kadel und sein Team schaffen es so, jede Phase eines Zahlungsvorgangs
intelligent miteinander zu verzahnen: Angefangen bei der Bonitätsprüfung noch
vor Vertragsabschluss, über die digitale Rechnungsstellung und das
automatisierte, empathische Mahnwesen bis hin zu effizienten Inkassoprozessen -
immer nah am Kunden und mit individueller Anpassung an jede Branche. Durch diese
automatisierten Abläufe profitieren vor allem Unternehmen aus dem E-Commerce und
Mittelstand von einer spürbar verbesserten Liquidität und stärken zudem die
Kundenbindung: "Insgesamt bildet unser Angebot eine integrierte und durchdachte
Lösung, die Kunden in jeder Phase des Zahlungs- und Forderungsprozesses
schleifen immer wieder - und am Ende droht die Liquiditätsfalle. Vielen
Unternehmen fehlt ein durchdachter Prozess bei der Zahlungsabwicklung. Wie
automatisierte Lösungen helfen können, Zahlungsflüsse zu optimieren und
Zahlungsausfälle zu minimieren, erklärt Experte Philipp Kadel von der DIAGONAL
Gruppe.
In zahllosen Unternehmen läuft das operative Geschäft auf Hochtouren, doch im
Hintergrund zeigen sich gravierende Defizite: Rechnungen werden zu spät
verschickt, das Mahnwesen erfolgt nach eigenem Ermessen - und dringend
benötigtes Geld bleibt zu lange aus. Besonders im Mittelstand und Onlinehandel
bindet das manuelle Forderungsmanagement nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern
gefährdet vor allem den Cashflow. Statt klarer Prozesse dominiert vielerorts das
Prinzip "Wenn es der Buchhaltung passt", was zu verzögerten Zahlungseingängen
und unsicheren Liquiditätsströmen führt. Bleibt das Problem ungelöst, drohen
finanzielle Engpässe und Unsicherheit bei strategischen Entscheidungen. "Diese
Anforderungen verbrauchen erheblich viel Zeit und binden Ressourcen, die
effektiver für die Kernaufgaben des Unternehmens genutzt werden könnten",
erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Darüber
hinaus fehlt den meisten Unternehmen das spezielle Fachwissen und die Erfahrung
in der Planung effizienter Zahlungsflüsse. Das kann zu Fehlern führen, die oft
finanzielle Einbußen mit sich bringen und das Image des Unternehmens nachhaltig
beeinträchtigen können."
"Der Schlüssel zu mehr Effizienz, Sicherheit und stabiler Liquidität ist ein
automatisiertes und konsequent durchdachtes Forderungsmanagement", bringt es
Philipp Kadel auf den Punkt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt er mit
der DIAGONAL Gruppe fundierte Lösungen für das Zahlungs- und
Forderungsmanagement - mit einem grundlegenden Paradigmenwechsel: Nicht erst
beim Ausfall reagieren, sondern von Beginn an ganzheitlich und digital steuern.
Kadel und sein Team schaffen es so, jede Phase eines Zahlungsvorgangs
intelligent miteinander zu verzahnen: Angefangen bei der Bonitätsprüfung noch
vor Vertragsabschluss, über die digitale Rechnungsstellung und das
automatisierte, empathische Mahnwesen bis hin zu effizienten Inkassoprozessen -
immer nah am Kunden und mit individueller Anpassung an jede Branche. Durch diese
automatisierten Abläufe profitieren vor allem Unternehmen aus dem E-Commerce und
Mittelstand von einer spürbar verbesserten Liquidität und stärken zudem die
Kundenbindung: "Insgesamt bildet unser Angebot eine integrierte und durchdachte
Lösung, die Kunden in jeder Phase des Zahlungs- und Forderungsprozesses
Autor folgen