Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 25.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.374,40USD pro Feinunze und notiert damit +0,07 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 38,87USD und damit -0,29 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,13USD und verzeichnet ein Plus von +0,43 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,69USD und verzeichnet ein Plus von +1,39 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.100,50 USD -1,70 % Platin 1.350,00 USD -0,95 % Aluminium 2.621,34 PKT +0,02 % Erdgas 2,814 USD +0,30 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,70 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.08.25, 17:29 Uhr.