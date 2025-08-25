    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 25.08.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.374,40USD pro Feinunze und notiert damit +0,07 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 38,87USD und damit -0,29 % im Minus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,13USD und verzeichnet ein Plus von +0,43 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,69USD und verzeichnet ein Plus von +1,39 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.100,50USD -1,70 %
    Platin 1.350,00USD -0,95 %
    Aluminium 2.621,34PKT +0,02 %
    Erdgas 2,814USD +0,30 %

    Rohstoff des Tages: Palladium

    Mit einem Tages-Minus von -1,70 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.08.25, 17:29 Uhr.



