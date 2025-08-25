HONOR und Google revolutionieren KI-gestützte Produktivität
Magic V5 bietet neuartige "Tap Tap"-Funktion (FOTO)
Düsseldorf (ots) - HONOR, weltweit führender Anbieter eines
KI-Geräte-Ökosystems, integriert in seinem neuen Premium-Foldable HONOR Magic V5
den hilfreichen persönlichen KI-Assistenten Google Gemini.[1] Zudem kündigt das
Tech-Unternehmen sieben Jahren Android(TM)-Updates und Sicherheitspatches für
das neue Gerät an. Diese Erweiterung gilt für die EU und das Vereinigte
Königreich. Das zusammen mit Google entwickelte HONOR Magic V5 wird von der
Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform angetrieben. Ziel der Entwicklung
war es, die mobile Produktivität mithilfe von intelligenten
Echtzeit-KI-Erlebnissen für Foldables neu zu definieren. Ein Beispiel: die "Tap
Tap"-Funktion, durch die Benutzer durch doppeltes Tippen auf der
Smartphone-Rückseite Google Gemini schnell und bequem öffnen können.
"Unsere Zusammenarbeit mit Google untermauert unser langfristiges Engagement,
die neuesten KI-gestützten Erfahrungen für unsere Geräte zu nutzen" , sagte
James Li, CEO von HONOR . "Im Einklang mit unserem HONOR ALPHA PLAN ist diese
Partnerschaft ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem Anbieter
eines globalen KI-Geräte-Ökosystems. Dabei denken wir über Smartphones hinaus,
um offene, werteorientierte Plattformen zu schaffen, die das menschliche
Potenzial maximieren. Mit dem HONOR Magic V5 als jüngstem Meilenstein bringen
wir die Vorteile plattformübergreifender KI-gestützter Erfahrungen auf den
Markt."
Nahtloses Multitasking mit Google Gemini
Das HONOR Magic V5 steigert die Produktivität und Kreativität von Foldables
durch ein nahtlos integriertes Google Gemini als ständig verfügbaren
KI-Assistenten. Durch langes Drücken auf den Power-Button hilft Gemini den
Nutzern beim Schreiben, Planen, Lernen und vielem mehr. Es kann Informationen
abrufen und Aktionen über mehrere Apps und Dienste hinweg ausführen. Darüber
hinaus können Nutzer auch live mit Gemini sprechen, um Ideen zu entwickeln,
komplexe Themen zu vereinfachen und sich mit Echtzeit-Antworten auf wichtige
Momente vorzubereiten. Zudem kann man Gemini nach allem fragen, was sich im
eigenen Sichtfeld befindet. Dafür muss nur die Kamera oder der Bildschirm in
Gemini Live-Gesprächen geteilt werden.
Smarte "Tap Tap"-Funktion für ein bequemes Benutzererlebnis
Um die Bedienung zu erleichtern, hat HONOR eine neue "Tap Tap"-Interaktion
entwickelt. Sie ermöglicht Benutzern, das bereits vorinstallierte Google Gemini
sofort durch doppeltes Antippen der Geräterückseite zu starten. Besonders
komfortabel: Dies gelingt ohne Entsperren des Geräts oder Öffnung einer App.
Gepaart mit HONORs Multi-Flex-Modus[2] kann Gemini auf dem HONOR Magic V5 bis zu
KI-Geräte-Ökosystems, integriert in seinem neuen Premium-Foldable HONOR Magic V5
den hilfreichen persönlichen KI-Assistenten Google Gemini.[1] Zudem kündigt das
Tech-Unternehmen sieben Jahren Android(TM)-Updates und Sicherheitspatches für
das neue Gerät an. Diese Erweiterung gilt für die EU und das Vereinigte
Königreich. Das zusammen mit Google entwickelte HONOR Magic V5 wird von der
Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform angetrieben. Ziel der Entwicklung
war es, die mobile Produktivität mithilfe von intelligenten
Echtzeit-KI-Erlebnissen für Foldables neu zu definieren. Ein Beispiel: die "Tap
Tap"-Funktion, durch die Benutzer durch doppeltes Tippen auf der
Smartphone-Rückseite Google Gemini schnell und bequem öffnen können.
"Unsere Zusammenarbeit mit Google untermauert unser langfristiges Engagement,
die neuesten KI-gestützten Erfahrungen für unsere Geräte zu nutzen" , sagte
James Li, CEO von HONOR . "Im Einklang mit unserem HONOR ALPHA PLAN ist diese
Partnerschaft ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem Anbieter
eines globalen KI-Geräte-Ökosystems. Dabei denken wir über Smartphones hinaus,
um offene, werteorientierte Plattformen zu schaffen, die das menschliche
Potenzial maximieren. Mit dem HONOR Magic V5 als jüngstem Meilenstein bringen
wir die Vorteile plattformübergreifender KI-gestützter Erfahrungen auf den
Markt."
Nahtloses Multitasking mit Google Gemini
Das HONOR Magic V5 steigert die Produktivität und Kreativität von Foldables
durch ein nahtlos integriertes Google Gemini als ständig verfügbaren
KI-Assistenten. Durch langes Drücken auf den Power-Button hilft Gemini den
Nutzern beim Schreiben, Planen, Lernen und vielem mehr. Es kann Informationen
abrufen und Aktionen über mehrere Apps und Dienste hinweg ausführen. Darüber
hinaus können Nutzer auch live mit Gemini sprechen, um Ideen zu entwickeln,
komplexe Themen zu vereinfachen und sich mit Echtzeit-Antworten auf wichtige
Momente vorzubereiten. Zudem kann man Gemini nach allem fragen, was sich im
eigenen Sichtfeld befindet. Dafür muss nur die Kamera oder der Bildschirm in
Gemini Live-Gesprächen geteilt werden.
Smarte "Tap Tap"-Funktion für ein bequemes Benutzererlebnis
Um die Bedienung zu erleichtern, hat HONOR eine neue "Tap Tap"-Interaktion
entwickelt. Sie ermöglicht Benutzern, das bereits vorinstallierte Google Gemini
sofort durch doppeltes Antippen der Geräterückseite zu starten. Besonders
komfortabel: Dies gelingt ohne Entsperren des Geräts oder Öffnung einer App.
Gepaart mit HONORs Multi-Flex-Modus[2] kann Gemini auf dem HONOR Magic V5 bis zu
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nokery schrieb 22.08.25, 02:18
Google scores six-year Meta cloud deal worth over $10 billionmitdiskutieren »
https://www.cnbc.com/2025/08/21/google-scores-six-year-meta-cloud-deal-worth-over-10-billion.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2025/08/21/google-scores-six-year-meta-cloud-deal-worth-over-10-billion.html?__source=androidappshare
Sal-Paradise schrieb 13.08.25, 19:53
mitdiskutieren »
Chart - Update (Wochenbasis/€)
ALPHABET / WEEK / XETRA / 13-08-2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250813194553-alphabet-week-xetra.jpg
Die Bullen konnte sich sauber über einem wichtigen Retracement festsetzen, welches eine starke Unterstützung abgeben sollte. Nach oben ist ein Stück weit der Deckel drauf und aktuell ist wohl eher nicht mit einer Überraschungsattacke des Bullenlagers zu rechnen, um die Bären hier überrumpeln zu können. Die täglichen Umsätze sollten sich jetzt auch peu a peu verringern, was keine echte Unterstützung abgibt, um hier Druck aufbauen zu können. Auch muss man jetzt die nächste Handelswoche zuwarten, ob das Retrecement, welches die obere Unterstützungslinie abgibt, von den Bären nochmals attackiert werden kann? Als aktuellen Spielstand sehe ich kleine Feldvorteile für die Bullen, die aber nur solange anhalten werden, wie der KI-Sektor weiterhin reüssiert und Alphabet damit immer ein wenig Support bietet.
PS: Chart ist für deutsche Käufer bestimmt, die auf €-Basis kaufen. Bitte Korrelation mit US-Markt/$) beachten!
PPS: Chart auf $-Basis wird zeitnah nachgereicht!
Sal-Paradise schrieb 26.07.25, 12:08
mitdiskutieren »
@Trendfighter
bei den Zahlen müsste die Aktie eigentlich über 10% nach oben springen, langsam verstehe ich die Welt nicht mehr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier meine Meinung dazu in Kurzform:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77955189
Und hier ein Bild, welches dir mitteilt, dass die Aktie über die letzten Monate schon recht gut gelaufen ist:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250726120255-alphabet-day-nasdaq.jpg
Die aktuelle Stärke besteht darin, dass der Markt in den letzten beiden Handelstagen die Top-Quartalszahlen durchaus honoriert hat, da er sie über einer wichtigen Preismarke ließ, die am Freitag verteidigt werden konnte. Ob und wie lange das weiterhin anhält, kann niemand sagen, aber die aktuelle Situation ist weit weniger negativ, als du sie empfindest. Der Titel hatte jetzt über die letzten Wochen +36%-Performance generiert, was für einen Titel mit so einer Marktbewertung ziemlich deftig ist. Eventuell solltest du deine Sichtweise auf die Realität ein wenig abändern, womit dann am Ende das Glas für dich halbvoll und nicht halbleer wäre. Alles eine Sache der eigenen Interpretation ;-)
PS: Das alte Top konnten die Bullen leider (noch nicht) herausnehmen-dafür aber recht weit oben eine wichtige Unterstützung (siehe Chart) generieren!
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte