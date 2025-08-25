Magic V5 bietet neuartige "Tap Tap"-Funktion (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    HONOR und Google revolutionieren KI-gestützte Produktivität

    Magic V5 bietet neuartige "Tap Tap"-Funktion

    Düsseldorf (ots) - HONOR, weltweit führender Anbieter eines
    KI-Geräte-Ökosystems, integriert in seinem neuen Premium-Foldable HONOR Magic V5
    den hilfreichen persönlichen KI-Assistenten Google Gemini.[1] Zudem kündigt das
    Tech-Unternehmen sieben Jahren Android(TM)-Updates und Sicherheitspatches für
    das neue Gerät an. Diese Erweiterung gilt für die EU und das Vereinigte
    Königreich. Das zusammen mit Google entwickelte HONOR Magic V5 wird von der
    Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform angetrieben. Ziel der Entwicklung
    war es, die mobile Produktivität mithilfe von intelligenten
    Echtzeit-KI-Erlebnissen für Foldables neu zu definieren. Ein Beispiel: die "Tap
    Tap"-Funktion, durch die Benutzer durch doppeltes Tippen auf der
    Smartphone-Rückseite Google Gemini schnell und bequem öffnen können.

    "Unsere Zusammenarbeit mit Google untermauert unser langfristiges Engagement,
    die neuesten KI-gestützten Erfahrungen für unsere Geräte zu nutzen" , sagte
    James Li, CEO von HONOR . "Im Einklang mit unserem HONOR ALPHA PLAN ist diese
    Partnerschaft ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem Anbieter
    eines globalen KI-Geräte-Ökosystems. Dabei denken wir über Smartphones hinaus,
    um offene, werteorientierte Plattformen zu schaffen, die das menschliche
    Potenzial maximieren. Mit dem HONOR Magic V5 als jüngstem Meilenstein bringen
    wir die Vorteile plattformübergreifender KI-gestützter Erfahrungen auf den
    Markt."

    Nahtloses Multitasking mit Google Gemini

    Das HONOR Magic V5 steigert die Produktivität und Kreativität von Foldables
    durch ein nahtlos integriertes Google Gemini als ständig verfügbaren
    KI-Assistenten. Durch langes Drücken auf den Power-Button hilft Gemini den
    Nutzern beim Schreiben, Planen, Lernen und vielem mehr. Es kann Informationen
    abrufen und Aktionen über mehrere Apps und Dienste hinweg ausführen. Darüber
    hinaus können Nutzer auch live mit Gemini sprechen, um Ideen zu entwickeln,
    komplexe Themen zu vereinfachen und sich mit Echtzeit-Antworten auf wichtige
    Momente vorzubereiten. Zudem kann man Gemini nach allem fragen, was sich im
    eigenen Sichtfeld befindet. Dafür muss nur die Kamera oder der Bildschirm in
    Gemini Live-Gesprächen geteilt werden.

    Smarte "Tap Tap"-Funktion für ein bequemes Benutzererlebnis

    Um die Bedienung zu erleichtern, hat HONOR eine neue "Tap Tap"-Interaktion
    entwickelt. Sie ermöglicht Benutzern, das bereits vorinstallierte Google Gemini
    sofort durch doppeltes Antippen der Geräterückseite zu starten. Besonders
    komfortabel: Dies gelingt ohne Entsperren des Geräts oder Öffnung einer App.
    Gepaart mit HONORs Multi-Flex-Modus[2] kann Gemini auf dem HONOR Magic V5 bis zu
