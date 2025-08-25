Magic V5 bietet neuartige "Tap Tap"-Funktion (FOTO)

@Trendfighter





bei den Zahlen müsste die Aktie eigentlich über 10% nach oben springen, langsam verstehe ich die Welt nicht mehr.



Hier meine Meinung dazu in Kurzform:





https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77955189





Und hier ein Bild, welches dir mitteilt, dass die Aktie über die letzten Monate schon recht gut gelaufen ist:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250726120255-alphabet-day-nasdaq.jpg





Die aktuelle Stärke besteht darin, dass der Markt in den letzten beiden Handelstagen die Top-Quartalszahlen durchaus honoriert hat, da er sie über einer wichtigen Preismarke ließ, die am Freitag verteidigt werden konnte. Ob und wie lange das weiterhin anhält, kann niemand sagen, aber die aktuelle Situation ist weit weniger negativ, als du sie empfindest. Der Titel hatte jetzt über die letzten Wochen +36%-Performance generiert, was für einen Titel mit so einer Marktbewertung ziemlich deftig ist. Eventuell solltest du deine Sichtweise auf die Realität ein wenig abändern, womit dann am Ende das Glas für dich halbvoll und nicht halbleer wäre. Alles eine Sache der eigenen Interpretation ;-)





PS: Das alte Top konnten die Bullen leider (noch nicht) herausnehmen-dafür aber recht weit oben eine wichtige Unterstützung (siehe Chart) generieren!



