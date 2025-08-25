Dax schwächer - kaum Handelsimpulse zum Wochenstart

Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.

Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.

Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.





Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.

Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen





Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.

Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.





Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo

das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.

Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.

Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.

Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.







