Wirtschaft
Dax schwächer - kaum Handelsimpulse zum Wochenstart
"Die Marktteilnehmer halten sich weiter zurück und fokussieren sich auf die wenigen Handelsimpulse aus dem Finanzsektor und den Windturbinenherstellern", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Gewinner-Verlierer-Verteilung im Dax spreche eine klare Sprache. Die Gewinnerliste wird von den Rheinmetall-Aktien und den Banken- und Finanztiteln angeführt. Auf der Verliererseite stehen dagegen eher die Aktien von Energieversorgern und der chemischen Industrie im Fokus.
"Der Handel ist insgesamt sehr ruhig und zeichnet sich weiterhin durch ein sehr dünnes Handelsvolumen aus. Die Investoren schauen heute noch auf die US-Immobiliendaten und den Dallas Fed-Geschäftsindex. Beide Indikationen werden jedoch kaum die Finanzmärkte bewegen", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1679 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8562 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.372 US-Dollar gezahlt (unverändert). Das entspricht einem Preis von 92,83 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,66 US-Dollar, das waren 93 Cent oder 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moody's Aktie
Die Moody's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 440,7 auf Tradegate (25. August 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moody's Aktie um +0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Moody's bezifferte sich zuletzt auf 79,04 Mrd..
Moody's zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
getroffene Hunde bellen.... Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund. Also ich habe hier nur zitiert, den Mist schreibst doch dann du...
elsifee
schrieb am 14.08.25 14:33:35
Beitrag Nr. 61.404 (78.063.215)
Antwort auf Beitrag Nr.: 78.056.147 von Keilfleckbarbe am 13.08.25 15:02:17
Zitat von Keilfleckbarbe:
Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.
Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.
Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.
Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.
Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen
Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.
Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.
Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo
das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.
Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.
Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.
Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.
Normalerweise halte ich mich ja am Wochenende zurück, dieses Geschreibsel kann ich allerdings nicht unkommentiert lassen.
Selten so einen Text mit so vielen Fehlern gelesen, dann noch absolut nicht nachvollziehbar. Wenn die Barbie auf dem Laufenden wäre, hätte sie mitbekommen, dass ich die Tage wieder nachgekauft habe und Gewinnmitnahmen, wenn man teilweise über 100 % mit einer Aktie gemacht hat, ist nichts Verwerfliches. Also zurück in deine Komfortzone und Nerv nicht hierum du Wendehals.
Schau lieber mal in den Foren von den Minenaktien nach, wie du sie schlecht geschrieben hast, wie IAM Gold und wie sie alle heißen und vor allem wo sie jetzt stehen, du Schlauberger. Wenn man auf dich gehört hätte, wären außer Spesen nichts gewesen.