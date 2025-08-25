Der Börsen-Tag
MDAX trotzt dem Abwärtstrend: PUMA mit beeindruckendem Plus von 15,15%
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der MDAX leicht zulegt, dominieren bei DAX und internationalen Indizes die roten Zahlen. Ein spannender Tag für Anleger!
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.257,31 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,40%. Ähnlich negativ entwickelt sich der SDAX, der bei 17.164,60 Punkten steht und um 0,16% nachgibt. Auch der TecDAX zeigt eine leichte Schwäche und fällt um 0,11% auf 3.767,48 Punkte. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Anstieg verzeichnen. Er steht aktuell bei 31.045,93 Punkten und legt um 0,18% zu, was ihn zum einzigen deutschen Index mit positivem Vorzeichen macht. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Tendenz. Er verliert 0,51% und notiert bei 45.369,09 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ein geringfügiges Minus von 0,10% und steht bei 6.459,86 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der MDAX als positive Ausnahme hervorsticht. Die internationalen Märkte zeigen ebenfalls eine überwiegend rückläufige Tendenz, angeführt vom Dow Jones.
DAX TopwerteRheinmetall führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 1.66% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 0.43% und der Deutschen Börse, die um 0.35% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet BASF einen Rückgang von 1.64%, während Daimler Truck Holding mit -1.75% und Merck mit -2.05% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Plus von 15.15% hervor. ThyssenKrupp folgt mit 3.50% und Delivery Hero mit 2.69%.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von Nordex mit -1.69% angeführt, gefolgt von Hochtief mit -1.95% und der Kion Group, die um -2.53% fiel.
SDAX TopwerteDie Alzchem Group ist der Spitzenreiter im SDAX mit einem Anstieg von 3.78%, während Salzgitter und Douglas mit 2.96% und 2.63% ebenfalls positive Werte aufweisen.
SDAX FlopwerteDie größten Verluste im SDAX erleidet die ProCredit Holding & Co.KGaA mit -4.04%, gefolgt von Energiekontor mit -4.06% und der Friedrich Vorwerk Group, die um -4.55% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt TeamViewer mit 2.28% die beste Performance, während Nagarro und Nemetschek mit 1.30% und 0.93% ebenfalls im Plus sind.
TecDAX FlopwerteDie Flopwerte im TecDAX umfassen SUESS MicroTec mit -1.45%, Nordex mit -1.69% und SMA Solar Technology, die um -2.13% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 2.07%, gefolgt von NVIDIA mit 1.93% und Goldman Sachs Group mit 0.38%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones werden von Amgen mit -1.63% angeführt, gefolgt von Sherwin-Williams mit -1.70% und Merck & Co mit -1.79%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 verzeichnet Seagate Technology Holdings den höchsten Anstieg mit 3.51%, gefolgt von Western Digital mit 3.48% und Deckers Outdoor mit 3.22%.
S&P 500 FlopwerteDie größten Verluste im S&P 500 erleidet Lyondellbasell Industries mit -3.37%, während Moderna mit -4.68% und Eversource Energy mit -5.34% die größten Rückgänge verzeichnen.
