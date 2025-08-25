Gaspreise: Ruhe vor dem Preissprung – Europas Puffer schrumpfen

In Norwegen, Deutschlands wichtigstem Gaslieferanten, begrenzen Wartungen zeitweise die Zuflüsse, fielen zum Wochenstart aber weniger einschneidend aus als befürchtet. Zur Beheizungssaison sind es nur noch wenige Wochen – jede Tonne Gas, die jetzt nicht in die Speicher gelangt, erhöht das Risiko späterer Preisspitzen.

Europas Erdgaspreise haben zum Wochenauftakt leicht nachgegeben, nachdem sie in der vergangenen Woche um 8 Prozent hochgeschnellt waren. Händler warten auf frische Signale zu kurzfristigen Lieferperspektiven und zu den zähen politischen Gesprächen rund um den Krieg in der Ukraine. Die Tendenz zeigt jedoch klar nach oben.

Die Lagerstände liefern eines der wichtigsten Argumente für höhere Preise. EU-weit sind die Speicher derzeit zu rund 76 Prozent gefüllt, deutlich unter dem Vorjahreswert von 91 Prozent und auch unter dem Fünfjahresmittel von 83 Prozent. Deutschland hinkt dabei besonders hinterher und kommt aktuell lediglich auf einen Stand von etwa 67 Prozent, verglichen mit mehr als 94 Prozent vor einem Jahr, zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur. Damit fehlt ein erheblicher Puffer in Richtung Heizsaison. Je knapper die Zeit bis zum Winter, desto steiler wird die Nachfragekurve – und damit die Preiselastizität.

Parallel verschärft sich die Konkurrenz um Flüssigerdgas. In Asien ziehen die Aktivitäten wieder an, große Abnehmer wie China, Japan und Südkorea bauen Bestände auf. Schon ein moderater asiatischer Nachfrageschub reicht, um freie Spot-Kapazitäten zu binden und die europäischen Einkaufspreise anzuheben. Das gilt nicht nur für den Winter: Auch Sommerkontrakte können teuer werden, wenn Speicherziele Priorität haben und Asien parallel zugreift.

Strukturell verteuern politische Rahmenbedingungen Gas für die Verbraucher. Der nationale CO2-Preis in Deutschland wurde 2025 auf 55 Euro je Tonne deutlich angehoben, soll weiter steigen und in den nächsten Jahren in eine stärker marktbasiert gesteuerte Spanne übergehen. Auf EU-Ebene startet 2027 das neue Emissionshandelssystem ETS-2 für Gebäude und Verkehr. Beides verteuert das Heizen mit Gas schrittweise – unabhängig vom Großhandel.

Hinzu kommen die Netzentgelte. Da die Zahl der Gaskundinnen und -kunden sinkt, verteilen sich Fixkosten auf immer weniger Schultern. Seit 2025 dürfen Betreiber Investitionen schneller über die Entgelte refinanzieren, was die Gebühren vielerorts spürbar erhöht. Studien zeigen, dass die Netzentgelte bis 2045 in älteren Netzen ein Mehrfaches des heutigen Niveaus erreichen könnten.

In Extremszenarien lägen Endpreise einer Studie von Agora Energiewende aus dem Jahr 2023 zufolge um 47 Cent je Kilowattstunde im Bereich des Möglichen; für ein Einfamilienhaus mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch entspräche das monatlich rund 590 Euro statt 140 Euro heute. Auch die Wärmewende setzt klare Leitplanken: Neue Heizungen müssen einen hohen Anteil erneuerbarer Energien erfüllen, fossile Gasheizungen laufen perspektivisch aus – das beschleunigt die Entgeltspirale.

Ausblick: Kurzfristig ist eine Spanne von 30 bis 40 Euro je Megawattstunde plausibel, mit Aufwärtsrisiken bei kühlem Wetter, ungeplanten Ausfällen oder kräftiger asiatischer Nachfrage. Mittel- bis langfristig verschiebt sich das Gleichgewicht nach oben: Weniger Speicherpuffer, globale Konkurrenz um LNG, steigende CO2-Bepreisung und höhere Netzentgelte setzen einen neuen Preisboden. Für Versorger und Industrie spricht vieles für gestaffelte Absicherungen – und für Haushalte dafür, die eigene Heizstrategie zügig zukunftsfest zu machen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion