Diese China-Aktie ist einfach nicht aufzuhalten!

Eine hohe Unternehmensqualität zum kleinen Preis? Das hat sich in den vergangenen 12 Monaten für die Anlegerinnen und Anleger des Anbieters von Online-Games NetEase ausgezahlt. Die Aktie ist deutlich günstiger bewertet als andere Spieleentwickler, wie Take-Two und Electronic Arts , verzeichnet aber ein wesentlich weniger volatiles, sondern sehr viel konstanteres Wachstum.

Diese Stabilität und Ergebniskontinuität hat der Markt in den vergangenen 12 Monaten mit Kursgewinnen von fast 68,0 Prozent belohnt. Allein in diesem Jahr hat NetEase, hinter Tencent die Nummer 2 auf dem chinesischen Gaming-Markt, ein Plus von 54,4 Prozent verzeichnet.

Earnings-Enttäuschung: Zahlen unter den Erwartungen!

Für zwischenzeitliche Enttäuschung sorgten die vor zwei Wochen vorgelegten Quartalszahlen. Zwar verzeichnete NetEase gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 9,4 Prozent, verpasste mit einem Erlös von 3,9 Milliarden US-Dollar aber die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar.

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie erlaubte sich das Unternehmen einen Schnitzer und landete mit 2,09 US-Dollar einen Cent unter der Konsensprognose. Nichtsdestotrotz fiel der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn mit 1,2 Milliarden US-Dollar beeindruckend aus: Das entspricht einer Nettomarge von 30,7 Prozent und beweist die hohe Ertragsstärke des Unternehmens.

Die doppelte Verfehlung der Erwartungen sorgte zeitweise für zweistellige Kursverluste. Ein großer Teil der Abgaben wurde aber noch am selben Tag wieder wettgemacht.

Attraktive Bewertung sorgt für Kaufinteresse

Schon am Montag hat sich die Aktie, angetrieben von einer Rallye bei chinesischen Technologiewerten, aber wieder in Richtung ihrer bisherigen Jahres- und damit auch Allzeithochs begeben. Am Handelsplatz in Hongkong legten die Anteile um 6,0 Prozent zu. An der Nasdaq handelte sie am Montagabend weniger als ein Prozent von einem neuen Rekordhoch entfernt.

Für die rasche Erholung gibt es über das konstruktive Gesamtmarktumfeld hinaus gute Gründe. Trotz der steilen Rallye in den vergangenen 12 Monaten ist NetEase weiter attraktiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 15,4 und damit um 17,2 Prozent unter dem Fünfjahresmittel von 18,6. Beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) handelt NetEase mit 1,5 sogar um mehr als die Hälfte unter seinem historischen Mittelwert von 3,24.

Gleichzeitig bietet das Unternehmen seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Dividendenrendite von 2,0 Prozent, was ein überdurchschnittlicher Wert ist. Electronic Arts bietet aktuell nur 0,44 Prozent, Take-Two zahlt überhaupt keine Ausschüttung. Auch kleinere Studios wie der schwedische Publisher Paradox Interactive kann mit 1,7 Prozent nicht punkten.

Schwäche nur von kurzer Dauer, langfristiges Momentum überwiegt

Auch technisch macht die Aktie einen unverändert guten Eindruck. Die zuletzt markierten Allzeithochs gelten in der Chartanalyse als starke Kaufsignale. Zwar hat das Momentum zuletzt gelitten, doch der Trendstärkeindikator MACD hat bereits wieder seine Signallinie überwinden können, was auf einen neuen Aufwärtsimpuls hindeutet, während der Relative-Stärke-Index viel Rückenwind anzeigt und die jüngste Erholung mit einem eigenen Aufwärtstrend bestätigt hat.

Vor allem mittel- und langfristig verfügt NetEase über viel, noch nicht abgerufenes Aufwärtspotenzial. Der RSI liegt auf Wochenbasis bei etwa 68 Zählern, auf Monatsbasis bei 66. Das zeigt, dass die Aktie über eine hohe technische Stärke verfügt, ohne dass der Aufwärtstrend bereits überkauft wäre. Nach unten ist die Aktie unterdessen gut abgesichert. Unterstützungen liegen im Bereich von 130 sowie 110 US-Dollar, wo neben einer horizontalen Unterstützung auch die 200-Tage-Linie verläuft.

Fazit: Immer noch einen Einstieg wert – auch einen gehebelten!

Der chinesische Anbieter von Online-Games NetEase hat eine zwischenzeitliche Schwäche nach Zahlen unter den Erwartungen schnell überwunden. Der Grund hierfür liegt in der unverändert attraktiven Bewertung, obwohl sich die Aktie in den vergangenen 12 Monaten bereits stark gesteigert hat sowie im mittel- und langfristig intakten Aufwärtstrend, der für weitere Kursgewinne sorgen dürfte.

Damit ist die Aktie auch auf dem gegenwärtigen Preisniveau noch ein Kauf. Wer sich als Anlegerin, als Anleger scheut, in unmittelbarer Nähe zu Allzeithochs einzusteigen, der sollte bei Schwäche zugreifen.

Übrigens: NetEase wurde bereits vor fünf Monaten im wallstreetONLINE-TrendFinder zum Kauf empfohlen. Wer auf den dort vorgestellten Call-Optionsschein MJ2ZJW gesetzt hat, der darf sich inzwischen über ein Kursplus von fast 141,0 Prozent freuen.

Wer damals zugegriffen hat oder spätestens jetzt eine gehebelte Wette auf die margenstarke Gaming-Schmiede eingehen möchte, kann auf den Call-Optionsschein JF5TUL (als Folgeschein) setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 120,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 20. März 2026. Der effektive Hebel (Omega) liegt für einen Einstiegskurs von 2,14 Euro (Stand: 19:00 Uhr MESZ) bei 3,9. Der Breakeven (zum Laufzeitende) liegt bei rund 145,00 US-Dollar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

