Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)
München (ots) - Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des
IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen
Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum
1. September 2025 in Kraft.
Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon
13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche.
Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation,
internationale Skalierung und Private Equity.
IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen
Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum
1. September 2025 in Kraft.
Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon
13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche.
Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation,
internationale Skalierung und Private Equity.
Anzeige
Präsentiert von
Zuletzt leitete er die Contabo Group, einen stark wachsenden IaaS-Anbieter.
Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er
jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.
"Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und
gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu
schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem
Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten
Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.
Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre
gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider
in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung
und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.
"Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick,
internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird
accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere
und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und
Gründer der EOS Partners GmbH.
Über accompio
Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im
DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit,
Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700
IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien
für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des
Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.
Weitere Informationen: http://www.accompio.com
Über EOS Partners
EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit
Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.
Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das
strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert
nachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den Bereichen
Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung
von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.
Weitere Informationen: http://www.eoscp.com
Pressekontakt:
accompio GmbH
Grimsehlstraße 23
37574 Einbeck (Germany)
Felix Zöbisch
mailto:f.zoebisch@accompio.com
+49 5561 9220
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6103924
OTS: accompio GmbH
Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er
jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.
"Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und
gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu
schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem
Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten
Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.
Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre
gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider
in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung
und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.
"Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick,
internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird
accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere
und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und
Gründer der EOS Partners GmbH.
Über accompio
Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im
DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit,
Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700
IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien
für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des
Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.
Weitere Informationen: http://www.accompio.com
Über EOS Partners
EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit
Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.
Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das
strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert
nachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den Bereichen
Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung
von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.
Weitere Informationen: http://www.eoscp.com
Pressekontakt:
accompio GmbH
Grimsehlstraße 23
37574 Einbeck (Germany)
Felix Zöbisch
mailto:f.zoebisch@accompio.com
+49 5561 9220
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6103924
OTS: accompio GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 01.07.25, 10:53
MWB veröffentlicht wegen dieser 1&1-Ad-hoc-Meldung vom Freitag ein Research-Update:mitdiskutieren »
https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
Diese Überarbeitung hebt die laufenden Ausführungsrisiken bei der Einführung des Mobilfunknetzes von 1&1 hervor und verstärkt die vorsichtigere Haltung zu United Internet.
Positiv zu vermerken sei, dass die Herabstufung der EBITDA-Prognose von 1&1 für 2025 United Internet taktisch zugute kommen könnte, indem sie einen niedrigeren Squeeze-Out-Preis in naher Zukunft rechtfertigt…
https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
Diese Überarbeitung hebt die laufenden Ausführungsrisiken bei der Einführung des Mobilfunknetzes von 1&1 hervor und verstärkt die vorsichtigere Haltung zu United Internet.
Positiv zu vermerken sei, dass die Herabstufung der EBITDA-Prognose von 1&1 für 2025 United Internet taktisch zugute kommen könnte, indem sie einen niedrigeren Squeeze-Out-Preis in naher Zukunft rechtfertigt…
carfal schrieb 17.05.25, 09:10
Irgendwie dumm gelaufen, hab meine 1&1 Aktien vor ein paar Wochen reduziert, um UI aufzustocken, UI hab ich vor der HV mit ca. 35% Gewinn verkauft.mitdiskutieren »
Hätte ich UI behalten, hätte ich die Dividende mitnehmen können und der Kurs ist jetzt höher als mein Verkaufskurs.
Hätte ich UI behalten, hätte ich die Dividende mitnehmen können und der Kurs ist jetzt höher als mein Verkaufskurs.
vonHS schrieb 13.05.25, 09:16
Quellenangabe mangels Internetlink:mitdiskutieren »
kostenloser Werbe-Newsletter des GeVestor-Verlags DR. SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 13.05.2025 - 08:25:
United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.
Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.
United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025
Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.
Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.
United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025
Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.
Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.
kostenloser Werbe-Newsletter des GeVestor-Verlags DR. SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 13.05.2025 - 08:25:
United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.
Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.
United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025
Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.
Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.
United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025
Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.
Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte