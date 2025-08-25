    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)

    München (ots) - Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des
    IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen
    Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum
    1. September 2025 in Kraft.

    Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon
    13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche.
    Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation,
    internationale Skalierung und Private Equity.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!
    Long
    24,52€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,33€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 12,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt leitete er die Contabo Group, einen stark wachsenden IaaS-Anbieter.
    Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er
    jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.

    "Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und
    gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu
    schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem
    Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten
    Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.

    Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre
    gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider
    in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung
    und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.

    "Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick,
    internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird
    accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere
    und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und
    Gründer der EOS Partners GmbH.

    Über accompio

    Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
    gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im
    DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit,
    Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700
    IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien
    für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des
    Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.

    Weitere Informationen: http://www.accompio.com

    Über EOS Partners

    EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit
    Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.
    Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das
    strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert
    nachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den Bereichen
    Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung
    von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.

    Weitere Informationen: http://www.eoscp.com

    Pressekontakt:

    accompio GmbH
    Grimsehlstraße 23
    37574 Einbeck (Germany)

    Felix Zöbisch
    mailto:f.zoebisch@accompio.com
    +49 5561 9220

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6103924
    OTS: accompio GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO) Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum 1. September 2025 in Kraft. Dr. …