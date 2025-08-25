Leichte Verluste

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    • Wiener Aktienmarkt schloss mit Verlusten am Montag.
    • ATX fiel um 0,56% auf 4.759,68 Punkte.
    • VIG und Erste Group verzeichneten Kursgewinne.
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX verlor zum Ende 0,56 Prozent auf 4.759,68 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime sank um 0,58 Prozent auf 2.378,97 Einheiten.

    Kaum Impulse lieferte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland im August. Das Stimmungsbarometer fiel mit 89,0 Punkten etwas besser aus als im Schnitt von Ökonomen erwartet. Auch der Barometer für die Geschäftserwartungen fiel mit 91,6 Punkten besser als gedacht. Die Daten hatten jedoch keinen großen Einfluss auf die Aktienkurse.

    Am Freitag hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell Hoffnungen auf eine Zinssenkung genährt. Ein Berater von US-Präsident Donald Trump sagte dann am Montag, er gehe davon aus, dass es noch einige Monate dauern werde, bis Trump entscheide, wer der nächste Vorsitzende der Fed sein werde. Powells Amtszeit läuft noch bis Mai 2026. Er widersetzte sich wiederholt dem Druck der US-Regierung, die Leitzinsen zu senken.

    Die Vienna Insurance Group (VIG ) erhielt in Moldau den Zuschlag für 80 Prozent der Anteile an der Versicherung Moldasig. Die Aktien der VIG gewannen 0,2 Prozent.

    Unter den Schwergewichten in Wien legten die Aktien der Erste Group um etwa ein Prozent zu. Die Bankwerte der Bawag gewannen rund 0,3 Prozent an Wert.

    Die Titel des Baukonzerns Porr profitierten dann von einer Analysten-Meinung und legten 2,2 Prozent auf 30,75 Euro zu. Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel von 36,00 auf 37,00 für die Aktien nach der jüngsten Zahlenvorlage angehoben./spo/sto/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Erste Group Bank Aktie

    Die Erste Group Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 84,65 auf Tradegate (25. August 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Erste Group Bank Aktie um -3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 34,75 Mrd..

    Erste Group Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
