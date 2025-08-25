KI, Wall Street, Gier, Rezession: "Sie werden Datencenter anzünden"!

An der Wall Street herrscht nach der Powell-Rede in Jackson Hole Gier und KI-Euphorie - aber wenig beleuchtet sind die sozialen Folgen der KI in einer US-Wirtschaft, die laut vieler Indikatoren auf eine Rezession zusteuert. Einer der verbliebenen Wachstums-Treiber sind Datencenter, die immer mehr Strom "fressen" und so die Strompreise in den USA weiter anheizen, während mehr Menschen aufgrund von KI ihre Jobs verlieren dürften. Und so besteht perspektivisch eine immer größere Lücke an der Wall Street zwischen extrem hohen Bewertungen bei US-Tech-Unternehmen und der ökonomischen Realität. Da wäre es natürlich gut, wenn Nvidia am Mittwoch mit seinen (kreativen) Zahlen diese Euphorie noch einmal aufrecht erhalten könnte..

1. Nvidia-Zahlen: Droht dem Aktienmarkt die große Ernüchterung?

2. Zinsen auf der Kippe – EZB ringt mit den Folgen der US-Zölle

