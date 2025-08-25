    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    KI, Wall Street, Gier, Rezession: "Sie werden Datencenter anzünden"!

    An der Wall Street herrscht nach der Powell-Rede in Jackson Hole Gier und KI-Euphorie - aber wenig beleuchtet sind die sozialen Folgen der KI in einer US-Wirtschaft, die laut vieler Indikatoren auf eine Rezession zusteue

    An der Wall Street herrscht nach der Powell-Rede in Jackson Hole Gier und KI-Euphorie - aber wenig beleuchtet sind die sozialen Folgen der KI in einer US-Wirtschaft, die laut vieler Indikatoren auf eine Rezession zusteuert. Einer der verbliebenen Wachstums-Treiber sind Datencenter, die immer mehr Strom "fressen" und so die Strompreise in den USA weiter anheizen, während mehr Menschen aufgrund von KI ihre Jobs verlieren dürften. Und so besteht perspektivisch  eine immer größere Lücke an der Wall Street zwischen extrem hohen Bewertungen bei US-Tech-Unternehmen und der ökonomischen Realität. Da wäre es natürlich gut, wenn Nvidia am Mittwoch mit seinen (kreativen) Zahlen diese Euphorie noch einmal aufrecht erhalten könnte..

    Hinweise aus Video:

    1. Nvidia-Zahlen: Droht dem Aktienmarkt die große Ernüchterung?

    2. Zinsen auf der Kippe – EZB ringt mit den Folgen der US-Zölle

     

    Das Video "KI, Wall Street, Gier, Rezession: "Sie werden Datencenter anzünden"!  sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster KI, Wall Street, Gier, Rezession: "Sie werden Datencenter anzünden"! An der Wall Street herrscht nach der Powell-Rede in Jackson Hole Gier und KI-Euphorie - aber wenig beleuchtet sind die sozialen Folgen der KI in einer US-Wirtschaft, die laut vieler Indikatoren auf eine Rezession zusteue