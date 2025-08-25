Friedrich Vorwerk Group - Aktie stürzt rapide ab - 25.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,63 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Friedrich Vorwerk Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,93 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -0,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +191,04 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,25 % 1 Monat -8,85 % 3 Monate +34,93 % 1 Jahr +262,30 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd.EUR wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.