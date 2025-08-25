Lenz will schnell "tragfähiges Gesamtkonzept"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Förderung von Wärmepumpen hat der energiepolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Andreas Lenz, vor Verunsicherung gewarnt.



"Wir brauchen auch zukünftig Anreize für den Heizungstausch und die energetische Gebäudesanierung", sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Um keine zu große Verunsicherung in den Markt zu bringen, sollte schnell ein tragfähiges Gesamtkonzept erarbeitet werden." Lenz sagte, er glaube aber, dass man das Förderregime "smarter" ausgestalten könnte. "Über die Zeit ist es auch denkbar, die Anreize abzuschmelzen."





CSU-Chef Markus Söder hatte am Sonntag im ARD-Sommerinterview gesagt, die Förderung für Wärmepumpen etwa müsse "um mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr" gekürzt werden. Die Förderung habe dafür gesorgt, dass Wärmepumpen in Deutschland teurer als in anderen Ländern seien.



Zuschüsse gibt es in Deutschland aber nicht nur für Wärmepumpen, sondern für verschiedene Heizungsformen. Lenz machte einen ersten Vorschlag: "Bei Privathaushalten mit hohen Einkommen wäre die Umstellung von Zuschüssen auf eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit sinnvoll, wodurch auch die Fördersummen geringer ausfielen", sagte er.





