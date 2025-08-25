Puma: Greifen die Chinesen zu? Gerüchte um Aktienverkauf sorgen für Kurssprung

Demnach wurden bereits potenzielle Interessenten wie die chinesische Anta Sports und Li Ning sondiert. Hintergrund: Der Sportartikelhersteller hat in den vergangenen 4 Jahren einen Großteil seines Börsenwerts eingebüßt. Notierten die Papiere Ende 2021 noch bei über 110 Euro, liegen sie aktuell bei rund 21 Euro. Erst vergangene Woche war die Puma-Aktie mit gut 17 Euro auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen.

Der Sportartikelhersteller Puma könnte bald den Besitzer wechseln, und die Aktie legt am Montag um 16 Prozent zu. Wie Bloomberg am Montag exklusiv meldet, erwägt die Milliardärsfamilie Pinault, die über ihre Holding Artemis 29 Prozent an Puma hält und zugleich Mehrheitsaktionär von Kering ist, verschiedene Optionen bis hin zu einem Komplettverkauf.

Noch sind die Gespräche offen – ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommt, ist ungewiss. Schon in den vergangenen Tagen war die Aktie von ihrem Mehrjahrestief abgeprallt und hatte scheinbar ohne marktbewegende Nachrichten deutliche Kursgewinne verzeichnet. Nun scheint das Geheimnis gelüftet.

Hintergrund der Verkaufsüberlegungen sind herbe Rückschläge für den Adidas-Konkurrenten. Mehrere Gewinnwarnungen, schwache Nachfrage nach Trainings- und Freizeitartikeln sowie Sorgen über US-Zölle setzten den Kurs unter Druck. Neue Rivalen wie On, Hoka oder New Balance gewinnen Marktanteile, während Adidas und Nike wieder auf Erholungskurs sind.

Das 1948 gegründete Traditionsunternehmen beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Nettogewinn von 281,6 Millionen Euro bei einem Umsatz von 8,8 Milliarden Euro.

Unter dem neuen CEO Arne Hoeld versucht Puma, mit einem strafferen Kurs zurück in die Erfolgsspur zu finden. Zuletzt wurde mit Andreas Hubert ein ehemaliger Adidas-Manager als COO verpflichtet. Ob dies reicht, um die Pinault-Familie vom Verkauf abzuhalten, bleibt offen. Offiziell kommentieren weder Puma noch Artémis die Übernahmegerüchte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





