'Das nennt man Business'
Trump will mehr Firmen-Einstiege
- Trump plant weitere Regierungsbeteiligungen an Firmen.
- Unternehmen müssen für Unterstützung Gegenleistungen bringen.
- Intel erhält Subventionen für US-Produktion durch Deal.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel soll laut Präsident Donald Trump kein Einzelfall bleiben. "Ich will versuchen, so viel zu kriegen, wie ich kann", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Die Intel-Situation sei interessant gewesen, "aber ich hoffe, dass ich viel mehr solcher Fälle haben werde".
Trump machte deutlich, dass er Unternehmen, die etwas von der Regierung wollten, zu Gegenleistungen drängen werde. Firmenvertreter kämen zu ihm und sagten, sie würden gern etwas machen, stießen aber auf Beschränkungen. "Wenn ich das mache, müssen sie üblicherweise bezahlen", sagte er zu einer Freigabe.
So müssen die Chipkonzerne Intel und AMD aktuell 15 Prozent ihrer Erlöse aus Halbleiter-Verkäufen nach China an die US-Regierung abgeben. Das war die Voraussetzung für die Gewährung von Exportlizenzen. Trump sagte, er habe ursprünglich 20 Prozent verlangt.
"Das nennt man Business"
Die US-Regierung hatte vergangene Woche einen Anteil von zehn Prozent an Intel übernommen. Als Gegenleistung werden die bereits im vergangenen Jahr zugesagten Subventionen für den Ausbau der US-Produktion in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar freigegeben. Weitere zwei Milliarden Dollar an Subventionen hatte Intel bereits erhalten.
Trump erweckt dennoch den Eindruck, die USA hätten für die Beteiligung keinen Kaufpreis zahlen müssen. "Ich habe für die Vereinigten Staaten von Amerika zehn oder elf Milliarden Dollar verdient", sagte er mit Blick auf den Marktwert der Beteiligung. In den USA war der Einstieg unter anderem von Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence als Abkehr vom amerikanischen Modell der freien Wirtschaft kritisiert worden.
"Dumme Leute" behaupteten, der Deal sei "eine Schande" gewesen, sagte Trump. "Es ist keine Schande. Das nennt man Business." Wenn er wieder eine solche Gelegenheit bekomme, würde er das wieder tun, versicherte der US-Präsident./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 140,2 auf Tradegate (25. August 2025, 19:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 92,42 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -0,31 %/+18,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Trump sichert sich hier mit einem lumpen Trick Anteile an einem Unternehmen! Intel wird nicht das einzige Unternehmen bleiben, die Demokratie geht vor die Hunde!
Amen 🙏 nur meine persönliche Meinung!
Die Regierung steigt sowieso nicht wirklich bei Intel ein, somit kein Vertrauensbeweis - man möchte einfach als Gegenleistung für die Staatsgelder (Subventionen) einen Anteil am Unternehmen. Also die übliche Masche, Geld abzocken wo auch immer es geht. Ob Intel da groß die Wahl hat, ansonsten wird halt wieder an Gesetzen gedreht ?
Habe gerade bei Markus Koch gehört, dass für Softbank neue Aktien ausgegeben werden. Also negativ weil damit die alten Aktien verwässert werden.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<