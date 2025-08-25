Börsen Update USA - 25.08. - Dow Jones schwach -0,51 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 45.366,72 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,31 %, Nike (B) +2,16 %, Apple +0,74 %, McDonald's +0,54 %, Amazon +0,50 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,81 %, Amgen -1,45 %, Sherwin-Williams -0,90 %, Coca-Cola -0,90 %, 3M -0,78 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:46) bei 23.507,87 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Netflix +2,56 %, Tesla +2,54 %, NVIDIA +2,31 %, Workday (A) +2,24 %, Alphabet Registered (C) +2,14 %

Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -9,15 %, Dexcom -5,52 %, CSX -4,11 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,18 %, Advanced Micro Devices -2,35 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.458,42 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Western Digital +3,81 %, Seagate Technology Holdings +3,59 %, Deckers Outdoor +3,55 %, Wynn Resorts +3,54 %, APA Corporation +3,54 %

Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -9,15 %, Dexcom -5,52 %, Moderna -4,14 %, CSX -4,11 %, Eversource Energy -3,52 %