Börsen Update
Börsen Update USA - 25.08. - Dow Jones schwach -0,51 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 45.366,72 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,31 %, Nike (B) +2,16 %, Apple +0,74 %, McDonald's +0,54 %, Amazon +0,50 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,81 %, Amgen -1,45 %, Sherwin-Williams -0,90 %, Coca-Cola -0,90 %, 3M -0,78 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:46) bei 23.507,87 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Netflix +2,56 %, Tesla +2,54 %, NVIDIA +2,31 %, Workday (A) +2,24 %, Alphabet Registered (C) +2,14 %
Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -9,15 %, Dexcom -5,52 %, CSX -4,11 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,18 %, Advanced Micro Devices -2,35 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.458,42 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Western Digital +3,81 %, Seagate Technology Holdings +3,59 %, Deckers Outdoor +3,55 %, Wynn Resorts +3,54 %, APA Corporation +3,54 %
Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -9,15 %, Dexcom -5,52 %, Moderna -4,14 %, CSX -4,11 %, Eversource Energy -3,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.