Western Digital - Aktie steigt kräftig - 25.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Sie steigt um +3,81 % auf 68,38€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Western Digital über einen Zuwachs von +49,37 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um +2,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +52,17 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,30 % 1 Monat +12,11 % 3 Monate +49,37 % 1 Jahr +54,07 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 349 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,81 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der MDAX leicht zulegt, dominieren bei DAX und internationalen Indizes die roten Zahlen. Ein spannender Tag für Anleger!

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.