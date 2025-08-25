BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
- Borussia Dortmund trennt sich von Sven Mislintat.
- Vertrag bis 2028 aufgelöst, Abfindung vereinbart.
- Differenzen mit Sportdirektor führten zur Freistellung.
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nun endgültig von Sven Mislintat getrennt. Der BVB einigte sich mit seinem ehemaligen Kaderplaner auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrages gegen eine Abfindung zum Monatsende. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten".
Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zu den Borussen zurückgekehrt. Doch gut zwei Wochen nach dem Aus für Chefcoach Nuri Sahin wurde Mislintat, der zuvor unter anderem beim FC Arsenal, VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hatte, am 6. Februar schon wieder freigestellt.
Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken über Monate immer wieder zu Differenzen gekommen sein. Diese Streitigkeiten sollen mit ausschlaggebend für geplatzte Transfers und Probleme im Kader gewesen sein. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste./deg/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (25. August 2025, 20:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,91 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,93 %/+37,93 % bedeutet.
Das wäre wieder typisch BVB ! Mit Kovac jetzt zu verlängern könnte wieder zum Fiasko werden. Bei vielen Seiner "Trainerstellen" hat sich nach gewisser Zeit herausgestellt, dass Seine Methoden, Systeme oder auch Sein Umgang mit Spielern auf Dauer nicht förderlich für die Weiterentwicklung des betroffenen Vereins waren. Man sollte unbedingt die Vorrunde abwarten um zu sehen, wie der Zustand der Mannschaft, die Spielweise und der Tabellenstand ist, dann kann man im Erfolgsfall immer noch verlängern. Ob Kovac mit Seiner eher defensiven Spielauslegung dem BVB weiter hilft, lässt mich nach den doch zuletzt überwiegend grausamen Darbietungen eher zweifeln.
Die Abschreibung von Haller wird durch den vorzeitigen Abgang keinen Cent günstiger, da eine Sonderabschreibung in Höhe des Restbuchwerts gebucht werden muss, die das Ergebnis entsprechend belastet. Hierzu ein Beispiel: Ein Spieler kostet 30 Mio. € Ablöse und hat einen Vertrag über 5 Jahre. Die jährliche Abschreibung beträgt also 6 Mio. € jährlich. Falls der Spieler den Verein nach 3 Jahren verlässt, wird der Restbuchwert von 12 Mio. € sofort abgeschrieben. Da wird insgesamt gar nix gespart.