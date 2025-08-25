    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund trennt sich von Sven Mislintat.
    • Vertrag bis 2028 aufgelöst, Abfindung vereinbart.
    • Differenzen mit Sportdirektor führten zur Freistellung.
    BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nun endgültig von Sven Mislintat getrennt. Der BVB einigte sich mit seinem ehemaligen Kaderplaner auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrages gegen eine Abfindung zum Monatsende. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten".

    Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zu den Borussen zurückgekehrt. Doch gut zwei Wochen nach dem Aus für Chefcoach Nuri Sahin wurde Mislintat, der zuvor unter anderem beim FC Arsenal, VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hatte, am 6. Februar schon wieder freigestellt.

    Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken über Monate immer wieder zu Differenzen gekommen sein. Diese Streitigkeiten sollen mit ausschlaggebend für geplatzte Transfers und Probleme im Kader gewesen sein. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste./deg/DP/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (25. August 2025, 20:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,91 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,93 %/+37,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
