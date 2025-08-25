    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    1&1 nachbörslich im Blickfeld - Dommermuth hat Aktien gekauft

    • 1&1-Aktien steigen nachbörslich um drei Prozent.
    • Dommermuth kauft 1&1-Aktien für 45 Millionen Euro.
    • Vorherige Schwankungen: fast neun Prozent Zuwachs.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zog der 1&1-Kurs im Xetra-Vergleich um etwa drei Prozent an und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein erheblicher Aktienkauf von United Internet -Chef Ralph Dommermuth bekanntgeworden.

    Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat Dommermuth 1&1-Aktien im Wert von knapp 45 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden./tih/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,35 auf Tradegate (25. August 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um +9,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

    1&1 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+43,21 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
