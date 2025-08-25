1&1 nachbörslich im Blickfeld - Dommermuth hat Aktien gekauft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,35 auf Tradegate (25. August 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um +9,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,24 %.

Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

1&1 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+43,21 % bedeutet.