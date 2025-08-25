Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -10,36 %
Platz 1
Performance 1M: +4,07 %
Dexcom
Tagesperformance: -6,08 %
Platz 2
Performance 1M: -4,79 %
CSX
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 3
Performance 1M: -0,73 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 4
Performance 1M: +23,65 %
Tesla
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 5
Performance 1M: +14,83 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 6
Performance 1M: -15,69 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 7
Performance 1M: +3,27 %
Netflix
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +2,06 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 9
Performance 1M: -2,91 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 10
Performance 1M: -1,08 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 11
Performance 1M: -6,59 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 12
Performance 1M: -4,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: +3,01 %
