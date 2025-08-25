Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -10,36 %
Platz 1
Performance 1M: +4,07 %
Dexcom
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 2
Performance 1M: -4,79 %
Moderna
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 3
Performance 1M: -20,05 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 4
Performance 1M: -6,65 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 5
Performance 1M: +4,58 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 6
Performance 1M: +5,81 %
CSX
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 7
Performance 1M: -0,73 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 8
Performance 1M: +12,11 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 9
Performance 1M: +12,54 %
Eversource Energy
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 10
Performance 1M: -0,88 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 11
Performance 1M: +0,59 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 12
Performance 1M: -5,21 %
Tesla
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 13
Performance 1M: +14,83 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 14
Performance 1M: -20,51 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 15
Performance 1M: +13,67 %
The Mosaic
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 16
Performance 1M: -12,15 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 17
Performance 1M: +8,41 %
Netflix
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 18
Performance 1M: +2,06 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 19
Performance 1M: -6,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 20
Performance 1M: +3,27 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 21
Performance 1M: +2,98 %
Corning
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 22
Performance 1M: +18,28 %
Devon Energy
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 23
Performance 1M: +6,13 %
Wells Fargo
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 24
Performance 1M: -5,29 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 25
Performance 1M: +25,91 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 26
Performance 1M: -2,91 %
United Rentals
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 27
Performance 1M: +6,69 %
Gartner
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 28
Performance 1M: -29,40 %
Lennox International
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 29
Performance 1M: -10,69 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 30
Performance 1M: -4,96 %
Align Technology
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 31
Performance 1M: -26,27 %
