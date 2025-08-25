    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs gibt nach - Gegenbewegung vom Vierwochenhoch

    • Euro verliert stark, fällt auf 1,1607 Dollar.
    • Zinssenkungserwartungen der Fed belasten Dollar.
    • Ifo-Index steigt, stützt Euro jedoch nicht.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag im Verlauf stärker unter Druck geraten. Binnen drei Stunden verlor die Gemeinschaftswährung fast einen Dollar-Cent: Wurde sie lange Zeit bei 1,17 US-Dollar gehandelt, lag der Kurs zuletzt nur noch bei 1,1607 Dollar. Damit rückten die 1,1743 Dollar etwas in die Ferne, die am Freitag den höchsten Stand seit Ende Juli bedeutet hatten.

    Vor dem Wochenende hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September den Dollar belastet, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob. Am Montag jedoch verblasste die Euphorie an den Finanzmärkten wieder ein Stück weit, was sich auch mit sinkenden Kursen am Aktienmarkt bemerkbar machte.

    Der Fokus im Euro-Dollar-Verhältnis richtete sich am Montag auch auf den Ifo-Index, dem wichtigsten Stimmungsbarometer für die deutsche Industrie. Dieser stieg im August trotz höherer US-Zölle zum sechsten Mal in Folge, was den Euro per Saldo aber auch nicht weiter stützen konnte. Skeptisch äußerte sich Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. In Anbetracht des Schneckentempos der Aufwärtsbewegung liege der Ifo-Index noch immer auf niedrigen Niveaus./la/tih/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
