Deckers Outdoor - Aktie zieht deutlich an - 25.08.2025

Mit einer Performance von +4,63 % konnte die Deckers Outdoor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Deckers Outdoor Corporation ist ein führender Anbieter im Premium-Schuhmarkt, bekannt für ikonische Marken wie UGG und HOKA ONE ONE, die sich durch Komfort und Innovation auszeichnen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deckers Outdoor Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deckers Outdoor Aktie damit um +6,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,58 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Deckers Outdoor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,42 % 1 Monat -6,65 % 3 Monate +5,33 % 1 Jahr -35,47 %

Informationen zur Deckers Outdoor Aktie

Es gibt 148 Mio. Deckers Outdoor Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,46 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 25.08.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der MDAX leicht zulegt, dominieren bei DAX und internationalen Indizes die roten Zahlen. Ein spannender Tag für Anleger!

Deckers Outdoor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deckers Outdoor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deckers Outdoor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.