Aktien New York Schluss
Dow belastet von schwindender Zins-Euphorie
- Aktienmarkt in New York zeigt Ernüchterung nach Hoch.
- Sorgen um Zölle und Inflation belasten Anleger stark.
- Dow Jones fällt um 0,77 Prozent, entfernt sich von Rekord.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung ist am Montag am New Yorker Aktienmarkt wieder Ernüchterung eingekehrt. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, hieß es. Etwas besorgt blickten Anleger auf die nächsten, kommenden Preisdaten.
Dies zeigte sich vor allem bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial , der immer tiefer ins Minus rutschte. Mit 45.282,47 Punkten war sein Abschlag am Ende 0,77 Prozent groß. Der Leitindex der Wall Street entfernte sich damit wieder von seinem Rekordhoch, auf das ihn am Freitag die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell befördert hatten.
Der marktbreite S&P 500 verlor 0,43 Prozent auf 6.439,32 Zähler. Der Nasdaq 100 rutschte um 0,31 Prozent auf 23.425,61 Zähler ab. Anders als beim Dow liegen die Bestmarken dieser beiden Indizes schon einige Tage zurück./tih/he
Hier mal noch 2 lesenswerte Artikel.
einer von Ken Fisher als Gastkommentar in der Schweizer Handelszeitung, der bereits vor der Trump-Wahl zum Präsi erschien.
https://www.handelszeitung.ch/geld/ein-unerreichbares-dream-…
Hier geht es darum, dass Kapitalerhalt und Wachstum nicht gleichzeitig auftreten können.
Der zweite Artikel ist von arvy, auch sehr lehrreich:
https://arvy.ch/de/15-investment-lektionen-die-wir-mit-18-ge…
Eine kurze Zusammenfassung von 15 Investment Lektionen, die wir mit 18 schon gerne gewusst hätten.
Vielleicht können die beiden Artikel etwas Unterstützung geben 🙂
