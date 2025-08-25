    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow belastet von schwindender Zins-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienmarkt in New York zeigt Ernüchterung nach Hoch.
    • Sorgen um Zölle und Inflation belasten Anleger stark.
    • Dow Jones fällt um 0,77 Prozent, entfernt sich von Rekord.
    Aktien New York Schluss - Dow belastet von schwindender Zins-Euphorie
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung ist am Montag am New Yorker Aktienmarkt wieder Ernüchterung eingekehrt. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, hieß es. Etwas besorgt blickten Anleger auf die nächsten, kommenden Preisdaten.

    Dies zeigte sich vor allem bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial , der immer tiefer ins Minus rutschte. Mit 45.282,47 Punkten war sein Abschlag am Ende 0,77 Prozent groß. Der Leitindex der Wall Street entfernte sich damit wieder von seinem Rekordhoch, auf das ihn am Freitag die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell befördert hatten.

    Der marktbreite S&P 500 verlor 0,43 Prozent auf 6.439,32 Zähler. Der Nasdaq 100 rutschte um 0,31 Prozent auf 23.425,61 Zähler ab. Anders als beim Dow liegen die Bestmarken dieser beiden Indizes schon einige Tage zurück./tih/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Schluss Dow belastet von schwindender Zins-Euphorie Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung ist am Montag am New Yorker Aktienmarkt wieder Ernüchterung eingekehrt. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand …