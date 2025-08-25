Wird auch künftig ruckeln - aber Ergebnis zählt

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD erwartet in der Koalition auch künftig Differenzen und Meinungsstreit wie um das Wehrdienstgesetz, entscheidend sind für ihn aber die Ergebnisse. Die Regierung habe noch vieles zu erledigen: für die Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und den Abbau von Bürokratie, aber auch mit einer neuen Rolle in der Weltpolitik. "Und da wird es immer mal wieder auf diesem Weg ruckeln", sagte der Finanzminister in den ARD-"Tagesthemen".

"Da wird es Debatten geben, da wird es unterschiedliche Meinungen geben. Aber am Ende zählt: Es gibt Gesetze, wir bringen Dinge auf den Weg. Und das tun wir am Mittwoch beim Wehrdienstgesetz", betonte Klingbeil.