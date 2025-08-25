Führende Erlebnisplattform von Way unterstützt Zusatz- und Treue-Erlebnisse für Hyatt

AUSTIN, Texas, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Way, die Premium-Erlebnisplattform für führende Unternehmensmarken, gab heute eine Zusammenarbeit mit Hyatt bekannt, die Hunderte von Hotels und Resorts weltweit umfasst. Hyatt vereint Zusatzangebote, Erlebnisprogramme und World of Hyatt FIND-Erlebnisse auf einer einzigen Plattform für Hotels und bietet Gästen und World of Hyatt-Mitgliedern mehr Möglichkeiten, unvergessliche Momente zu entdecken und zu buchen.

Die Way-Plattform wird in das digitale Ökosystem von Hyatt integriert und verbindet Erlebnisse und Zusatzangebote mit dem Treueprogramm World of Hyatt.

Im Rahmen der strategischen Initiative werden die Plattform und die APIs von Way in das digitale Ökosystem von Hyatt integriert, darunter Hyatt.com, die World of Hyatt Mobile App, Hotelwebseiten und die World of Hyatt FIND Experiences-Plattform. Dies ermöglicht ein durchgängiges Merchandising und Marketing von Tausenden maßgeschneiderter Angebote und Erlebnisse entlang der gesamten der Guest Journey.

„Auf der Suche nach einer markengerechten Plattform zur Unterstützung von Erlebnissen und zur Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen war die Zusammenarbeit mit Way für uns ein echter Durchbruch", so Arlie Sisson, SVP & Global Head of Digital bei Hyatt. „Nach einer gründlichen Bewertung potenzieller Lösungen hat sich Hyatt für Way entschieden, um das nächste Kapitel unserer digitalen Strategie voranzutreiben – durch die Optimierung von Abläufen, die Stärkung der Markendifferenzierung, die Verbesserung der Personalisierung und vor allem durch die Bereitstellung von Betreuung an jedem Kontaktpunkt der Guest Journey."

Dieser einzigartige Launch ermöglicht es World of Hyatt-Mitgliedern, Punkte für Zusatzangebote und Erlebnisse zu sammeln und einzulösen, die über die Websites der einzelnen Hyatt-Hotels gebucht werden. Darüber hinaus ermöglicht die World of Hyatt FIND Experiences-Plattform den World of Hyatt-Mitgliedern, Punkte für kuratierte und authentische auf Wohlbefinden ausgerichtete Erlebnisse zu sammeln und einzulösen - einschließlich „Limited-Time Experiences" sowie Auktionen, bei denen Mitglieder ihre Punkte einsetzen können, um exklusiven Zugang zu bedeutenden Events und ikonischen Angeboten zu erhalten.